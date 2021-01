Covid, si ammala due volte e muore: il misterioso caso in Germania lancia l’allarme tra i medici

Misterioso caso in Germania: un uomo è morto dopo che si è ammalato per la seconda volta di Coronavirus. La notizia arriva dalle autorità sanitarie tedesche ed è stata rilanciata dalla Bild. Si tratta del primo caso di questo tipo nel paese. Gli scienziati tedeschi sono al lavoro per capire cosa sia accaduto, in quanto si tratta di un precedente allarmante.

L’uomo, residente nel land del Baden-Wuerrtemberg, aveva 73 anni. Si era ammalato di Covid la prima volta nell’aprile del 2020 ed era riuscito a guarire: non aveva avuto sintomi gravi, ma ha comunque dovuto ricorrere al ricovero in ospedale.

Si ammala due volte di Covid in pochi mesi e muore

L’uomo, però, si è ammalato di nuovo lo scorso gennaio. Sintomatico, è stato di nuovo trovato positivo al tampone ed è stato ricoverato: in questo caso i sintomi si sono aggravati, e l’uomo non ce l’ha fatta. Stroncato dalla “tipica” polmonite bilaterale da Covid. E’ il primo caso del genere in Germania, ma situazioni simili si sono vissute nei mesi scorsi in Israele e in Olanda.

I medici, allarmati, stanno studiando il caso. Secondo quanto si conosce fino ad oggi, chi si ammala di Covid dovrebbe rimanere immune per almeno un anno e fino a due anni. Sono estremamente rari i casi di persone che si ammalano due volte in così breve tempo. Si lavora all’autopsia dell’uomo per capire se esistono cause specifiche per il doppio contagio. Il cui ultimo è stato – purtroppo – letale.