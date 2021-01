Cristiano Ronaldo ha segnato ieri sera il 760° goal della sua carriera ed è diventato il miglior bomber di sempre. Il secondo non è Pelé

Cristiano Ronaldo continua a battere record ogni volta che scende in campo. Con il goal realizzato ieri sera in Supercoppa Italiana contro il Napoli ha permesso alla sua squadra di alzare il primo trofeo della stagione. Ma un goal decisivo non è la nota più lieta della serata. L’attaccante portoghese, infatti, ha realizzato il 760° goal della sua brillante carriera, diventando il più grande bomber di sempre.

Very happy with my 4th title in Italy… We are back! This is the Juve we love, this is the team we trust and this is the spirit that will lead to the wins we want! Well done, guys! Fino Alla Fine! 🏆🏳️🏴💪🏽 pic.twitter.com/NoU2ux39gW — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 20, 2021

Dopo aver superato Pelé, Cristiano era secondo in questa particolare classifica. Ieri sera è stato scavalcato anche Bican, che in carriera si è fermato a quota 759. Bican è stato un calciatore austriaco naturalizzato cecoslovacco, che ha giocato dalla fine degli anni ’30 fino agli anni ’50. La quasi totalità dei suoi goal sono arrivati con la maglia dello Slavia Praga, glorioso club ceco, con il quale Bican ha segnato più di 500 goal.

Cristiano Ronaldo miglior bomber di sempre. Il falso mito dei mille goal di Pelé

I grandi campioni si vedono nei momenti decisivi. Ieri Cristiano Ronaldo non ha giocato una grande partita, ha di fatto avuto soltanto una vera occasione. E l’ha buttata dentro, come sempre! In questa stagione ha segnato 20 goal in 20 partite, una media incredibile. Il suo goal ha sbloccato il risultato ed ha permesso alla Juventus di battere il Napoli in Supercoppa Italiana, vincendo così il primo trofeo della stagione 2020/21.

Il goal è arrivato al 64′ minuto, dopo una partita abbastanza bloccata, tra due squadre che pensavano più a non prendere goal che a segnarne uno. E nemmeno la nuova telecamera dinamica ha permesso agli spettatori di godersi uno spettacolo migliore, almeno fino al goal del portoghese. Da quel momento, infatti, il match si è infiammato e il Napoli ha anche sbagliato un calcio di rigore con Lorenzo Insigne.

Cristiano Ronaldo non veniva da un buon momento. Pochi giorni fa la sua Juventus aveva patito una brutta sconfitta a San Siro contro l’Inter e in quell’occasione l’asso portoghese era stato un fantasma in mezzo al campo. Probabilmente contro i nerazzurri Ronaldo ha giocato la sua peggior prestazione da quando è arrivato nel campionato italiano. Per questo motivo serviva una dimostrazione di forza ed è arrivata contro gli uomini di Rino Gattuso.

Come sempre accade quando scendono in campo i campioni, è arrivata la zampata decisiva. Ronaldo ha mandato in tilt Manolas e Koulibaly, non proprio gli ultimi arrivati, con una serie di movimenti verso la porta che hanno aperto grandi spazi ai compagni, sfruttati male nel primo tempo. Nel secondo tempo ha avuto una sola occasione e l’ha sfruttata alla grande.

Con questo goal, Cristiano Ronaldo sale a quota 760 realizzazioni in carriera, un numero impressionante che conferma le medie che sta avendo da quando è arrivato in Serie A. L’ex pallone d’oro è un’autentica macchina da goal ed ha segnato più goal di Pelé. Sì, perché il brasiliano in realtà non ha segnato 1000 goal, ma 757. Quella dei mille goal è soltanto una leggenda metropolitana, che naturalmente non sminuisce il valore di uno dei calciatori più forti di tutti i tempi.

Superato Bican, fermo a quota 759, Cristiano Ronaldo può allungare e mettere al sicuro il suo record da futuri rivali. Per il momento non c’è nessuno che possa insidiarlo, tranne ovviamente Leo Messi. La stella argentina è ferma a quota 719 goal, al quinto posto in questa speciale classifica, dietro Romario. Adesso l’obiettivo del fenomeno portoghese potrebbe essere quota 800. E con queste medie realizzative potrebbe raggiungere questo traguardo già nel corso della prossima stagione. Cristiano Ronaldo è nato il 5 febbraio 1985, si avvia verso i 36 anni ma, con quella tenuta fisica, può giocare ancora parecchie stagioni.