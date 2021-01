I nerazzurri, in lotta per il campionato, rischiano di perdere Hakimi. Il Real vuole riprenderselo, l’Inter ha dei documenti a tutela

Momento difficile a livello societario per l’Inter. I nerazzurri, infatti, difficilmente potranno effettuare operazioni di mercato nella sessione invernale ed anzi, puntano a cedere qualche giocatore per poter ridurre il monte ingaggi.

C’è pero una questione sul tavolo che preoccupa ancor di più la dirigenza e anche i tifosi interisti ed è legata ad uno dei giocatori chiave della formazione di Antonio Conte. Stiamo parlando dell’esterno Achraf Hakimi che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe clamorosamente tornare al Real Madrid.

I nerazzurri, infatti, viste le difficoltà finanziarie in cui versa la società avevano chiesto (ed ottenuto) al Real Madrid lo slittamento al 30 marzo della prima rata da versare per l’acquisto del marocchino. Ora però le merengues sembrano averci ripensato e, complice anche la grande stagione che il giocatore sta vivendo, vorrebbero annullare questa clausola e riprenderselo subito.

Hakimi, i documenti dell’Inter che smentiscono il Real

Il Real gioca sul fatto che l’accordo sullo slittamento del pagamento a marzo, nonostante ci sia una lettera controfirmata, sarebbe dovuto essere accompagnato da alcune garanzie finanziarie che finora non ci sono state. I nerazzurri invece, forti dei documenti in possesso, negano questa clausola.

L’impressione è che il team madrileno voglia forzare la mano con la squadra di Milano per obbligarli a pagare immediatamente. Il regolamento UEFA, ad ogni modo, vieta che ci siano pendenze verso altri club alla data del 31 marzo. Marotta e company tengono duro e probabilmente già oggi pomeriggio prenderanno posizione davanti alle telecamere.

Nel frattempo oggi l’Inter torna in campo ad Udine contemporaneamente ai cugini del Milan, impegnati in casa con l’Atalanta. La speranza è quella di ottenere tre punti e sperare in uno scherzetto dei bergamaschi per salire finalmente al primo posto.