Gattuso a rischio, dopo la sconfitta nella Supercoppa il suo Napoli travolto a Verona: tifosi furiosi sui social, chiedono l’esonero



La giornata per il Napoli era cominciata al meglio: Lozano in gol, dopo nemmeno 10 secondi, partita messa in discesa ma poi la squadra è sparita dal campo. La sconfitta maturata nella ripresa a Verona, la netta superiorità dei veneti di Juric e la mancanza di reazione hanno scatenato i tifosi sui social.

L’hashtag #gattusoout, che già impazzava prima del suo esonero dal Milan, è stato rispolverato e in pochi minuti sono già tantissimi i commenti a sfavore di Rino. C’è chi ricorda che Benitez e Ancelotti sono stati cacciati per molto meno, chi parla di un gioco senza idee e senza grinta, chi propone già i nomi dei successori.

Sullo sfondo c’è uno scoglio enorme, quello del rinnovo di contratto. In teoria è già pronto per lui e il suo staff fino al 2023. In pratica però Gattuso e De Laurentiis non si sono ancora mai seduti al tavolo per firmarlo. Sembrava tutto pronto dopo la Supercoppa, al momento nessuno può fare previsioni.

E montano anche i nomi dei possibili sostituti. Due quelli caldissimi: Massimiliano Allegri che piacerebbe a tutti anche per la sua esperienza internazionale. Ma anche Roberto De Zerbi che fa giocare benissimo e con grandi risultati il suo Sassuolo: ma rimane anche aperta la porta ad un clamoroso ritorno di Maurizio Sarri, al momento fermo.

Ancelotti è stato cacciato per molto meno.

Benitez insultato ancora per meno. Però oh, Gattuso è motivatore. — Enrica Ricciardi (@LaSoraCamilla_) January 24, 2021

Gattuso dice chiaramente che lui prepara la partita in un modo e la squadra la fa in un altro. Tristemente le stesse parole del tecnico precedente e oggi si fatica a immaginare che possa salvare il posto. — andreee (@ndr_eee) January 24, 2021

Serie A, non c’è solo Gattuso a rischio: il Cagliari ha deciso il futuro per Di Francesco

Il Genoa, la Fiorentina e il Torino hanno già cambiato allenatore, altre potrebbero farlo presto. Ma non il Cagliari, nonostante oggi sia arrivata la sesta sconfitta di fila contro il Genoa. Le parole di Tommaso Giulini su Eusebio Di Francesco a fine gara sono chiare: “Con lui abbiamo rinnovato il contratto in settimana, per vedere che siamo con lui. Volevamo fare una sorpresa senza annunci. Dobbiamo dare tutti qualcosa in più, lui in primis ma abbiamo fiducia”. Nei giorni scorsi era uscito il nome di Walter Mazzarri che dovrà aspettare ancora.

E nonostante la vittoria di ieri contro lo Spezia rimane delicata anche la situazione di Paulo Fonseca alla Roma. Dopo la clamorosa esclusione di Edin Dzeko, il tecnico portoghese ha il destino appeso ad un filo anche se la società non sembra voler cambiare in corsa. Per giugno però il primo nome è quello di Allegri, in alternativa di Sarri ma c’è una terza ipotesi: Rafa Benitez che ha appena terminato la sua avventura in Cina.