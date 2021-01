Larissa Iapichino debutta nella moda: una bellezza da Olimpiadi

Larissa Iapichino, doppia figlia d’arte e speranza azzurra per le Olimpiadi di Tokyo 2021, scelta da un marchio top come Red Valentino

Il 2021 sarà un anno d’oro ma anche di grandi impegno per Larissa Iapichino. La maturità a giugno, poi una probabile convocazione per le Olimpiadi di Tokyo 2021 ma anche un ruolo nuovo. Infatti è stata scelta come volto del marchio Red Valentino, la linea giovane di uno degli stilisti più amati.

A 18 anni (compiuti lo scorso giugno), la doppia figlia d’arte è lanciatissima anche se i suoi genitori, Fiona May e Gianni Iapichino, vigilano da vicino. Larissa è stata sempre abituata alla popolarità, anche se era quella della mamma che ha vinto due argenti alle Olimpiadi e due titoli mondiali (il padre invece è stata primatista italiani nel Salto con l’Asta).

Oggi però la stella in casa è lei, che confessa di avere preso la passione per la moda proprio da Fiona, anche se entrambi i suoi genitori hanno un grande gusto per il bello. “Amo il contrasto, lo stile romantico con dettagli rock ed originali. Mi piace tutto quello che si può definire non convenzionale, sono sempre attenta agli accessori, borse, cinture o calzature. E le borse sono la mia passione”.

La chiamata da parte di Red Valentino l’ha sorpresa, ma la rende anche orgogliosa. In testa ha idee chiarissime, gli impegni in pista ma anche quelli all’università come futura laureata in Legge. Intanto però si gode questa nuova popolarità.

Larissa Iapichino sulle orme della mamma, è la nuova speranza azzurra ai Giochi

Da piccola Larissa Iapichino ha praticato a lungo anche la ginnastica artistica, ma poi la passione per l’atletica e in particolare per il salto in lungo come la mamma ha avuto la meglio. Il 22 giugno 2019, ai Campionati italiani Allievi di Agropoli ha saltato 6,64 m, allora migliore prestazione mondiale stagionale under 20 e tra le dieci migliori prestazioni italiane di sempre.

Poi il 16 luglio 2020 al meeting di Savona è arrivata a 6,80 metri, altro record nazionale under 20 ma soprattutto seconda atleta italiana assoluta dietro sua mamma, Fiona May. In mezzo ha messo anche il titolo agli Europei Under 20 di Boras (Svezia) nell’estate del 2019 e adesso sta preparando le prossime Olimpiadi in Giappone.

Ma in una recente intervista il padre Gianni, che è separato dalla moglie ma ha mantenuto un ottimo rapporto con lei, è stato chiaro. Gli impegni con gli sponsor non devono compromettere il cammino scolastico e la carriera in pista della figlia. Con la testa che ha dimostrato, però, può essere tranquillo.