Annunciata una delle co-conduttrici di Sanremo: si tratta di Matilda de Angelis, giovanissima attrice già star internazionale.

Sanremo è sempre Sanremo o no? Anche se manca ancora parecchio tempo all’inizio del Festival della Canzone Italiana, infatti, supposizioni e indiscrezioni hanno già iniziato a rincorrersi. Una certezza, però, a quanto pare è già arrivata: si tratta del nome di una delle co-conduttrici della kermesse, che accompagnerà Amadeus durante l’evento. Ecco chi è la nuova “promessa” di Sanremo!

Matilda de Angelis co-conduttrice a Sanremo: ecco di chi stiamo parlando

Classe 1995, attrice, all’attivo già film italiani parecchio importanti ed una collaborazione che ha travolto il pubblico internazionale.

Matilda de Angelis sarà una delle co-conduttrici che affiancheranno Amadeus nel corso di una serata del Festival di Sanremo.

Di certo, il Festival, non è mai esente da dichiarazioni ed anticipazioni decisamente contraddittorie. Se Amadeus aveva dovuto smentire la presenza di un gruppo piuttosto importante, negli ultimi giorni ci sono state altre polemiche riguardanti il pubblico in sala. Tra gli artisti che si ribellano ed i problemi legati alla data d’inizio, le notizie certe faticavano ad arrivare. Bene, adesso, per fortuna, sappiamo chi sarà una delle co-conduttrici ufficiali: dopotutto lo ha dichiarato proprio Amadeus stesso!

Matilda de Angelis, la carriera della giovane attrice

La giovanissima attrice (ha solo 25 anni) è già famosa al pubblico per aver interpretato, nel 2016, la protagonista nel film “Veloce come il vento”, al fianco di Stefano Accorsi. Negli anni, però, Matilda ha lavorato duramente ed i risultati si vedono!Oltre ad essere la protagonista di numerosi videoclip degli artisti nostrani più in voga, Matilda ha recitato in “L’isola delle rose“, film di Netflix ispirato a fatti veri della storia italiana.

Ma il successo più grande lo ha ricevuto oltralpe: il colosso HBO l’ha chiamata per lavorare alla serie TV “The Undoing“, insieme a Nicole Kidman e Hugh Grant. La scelta di Amadeus ha incontrato il deciso favore del pubblico dei giovanissimi (e, perché no, anche dei meno giovani). Matilda, infatti, è apprezzatissima in Italia ed in moltissimi sono felicissimi di poterla ammirare (anche solo per una sera) in qualità di conduttrice.

Ma Matilda de Angelis condurrà per una sera Sanremo pic.twitter.com/uIav7yzMrr — emi🍂☃️ (@fluorescentdoll) January 23, 2021