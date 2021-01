Scopriamo insieme le prime cinque posizioni nella classifica dei segni più pericolosi e ribelli di tutto lo zodiaco: ci sei anche tu?

Tutti amiamo pensare di essere dei ribelli, dei veri e propri James Dean.

Molto spesso, però, quando ci troviamo di fronte a qualcosa di “pericoloso” da fare, succede che, invariabilmente, ci tiriamo indietro.

Scopriamo, secondo l’oroscopo, quali sono i cinque segni con i quali sarebbe proprio meglio non accompagnarsi, onde evitare di finire in qualche situazione al limite.

Ecco quali sono i segni più spericolati di tutto lo zodiaco (e perché potrebbero metterti in seria difficoltà!).

Segni più pericolosi e ribelli: le prime cinque posizioni

Hai sempre creduto di essere un ribelle?

Bene, forse le stelle dovranno darti una cattiva notizia: ci sono cinque segni, infatti, che sono considerati tra i più pericolosi e privi di regole di tutto lo zodiaco!

Ovviamente se non sei nelle prime posizioni della classifica non preoccuparti: potresti essere tra i primi cinque ad essere i più testardi dello zodiaco!

Insomma, se non ti trovi in questa classifica non vuol dire che devi abbatterti.

Le stelle ci danno tantissime indicazioni sui segni dello zodiaco e potresti trovarti, invece, nella classifica dei segni più bravi sotto le coperte!

Bene, scopriamo insieme quali sono i segni più pericolosi e ribelli di tutto lo zodiaco e perché, forse, non dovresti proprio averci a che fare!

Quinto posto: Capricorno

Il Capricorno è un segno famoso per la sua freddezza e modi di fare decisamente compassati; per questo motivo è strano trovarlo nella classifica dei segni più ribelli dello zodiaco!

Commettere frodi ed ingannare la gente, però, sono tratti della sua personalità che escono fuori molto spesso, proprio perché, semplicemente, può permettersi di “truffare” gli altri senza troppo sforzo!

Spesso, però, non resiste alla tentazione di svelare la sua vera natura: insomma, il Capricorno è un segno decisamente sfacciato e ribelle!

Quarto posto: Toro

La pericolosità del Toro si nasconde tutta nel suo modo di fare decisamente dispotico.

Un Toro, infatti, è qualcuno che, una volta presa una decisione, difficilmente torna indietro e, chi vuole rimanere al suo fianco, dovrà necessariamente supportarlo nelle sue scelte!

Insomma, avere a che fare con il Toro vuol dire, quasi sicuramente, mettersi in una condizione veramente scomoda.

Testardo, anticonformista, sicuro di sé e delle sue scelte anche quando portano ad una disfatta certa: il Toro è un vero e proprio ribelle!

Terzo posto: Scorpione

La parola giusta per definire i nati sotto il segno dello Scorpione è “spietati“.

Di certo, poi, uno Scorpione non rifiuta nessuna sfida e può diventare, quindi, un segno veramente pericoloso!

Impossibile cercare di farli ragionare o impedirgli di compiere un atto ribelle che, secondo loro, potrebbe portargli qualche vantaggio!

Uno Scorpione andrà sempre dritto per la sua strada, affrontando il pericolo, sprezzante delle conseguenze. Chi decide di vivere con uno Scorpione dovrà prepararsi alle conseguenze delle sue azioni, non sempre facili da affrontare!

Secondo posto: Vergine

Quale segno è più pericoloso della Vergine?

Chi è nato sotto questo segno, infatti, passa generalmente da una condizione di calma apparente ad un caos veramente spaventoso di cui è il signore e padrone!

Insomma, una Vergine può metterti veramente in difficoltà, trascinandoti su una via fatta di eccessi e paurosi “scossoni“.

Il peggio è, poi, che appena si sarà stufato di “giocare”, chi è nato sotto questo segno decide, improvvisamente, di allontanarsi lasciandoti, poi, il compito di raccogliere i pezzi che si sono rotti.

Insomma, si approfittano delle debolezze altrui e tutto per un po’ di divertimento: meglio stare attenti!

Primo posto nella classifica dei segni più pericolosi e ribelli: il Cancro

Chi lo avrebbe mai detto?

I nati sotto il segno del Cancro, infatti, sono veramente i segni più pericolosi di tutto lo zodiaco.

Il motivo? Ma semplicemente il fatto che, spesso, vengano percepiti come persone dolcissime ed affettuose.

La maggior parte della volte, questa sensazione, corrisponde a verità ma, di certo, non vuoi scoprire il lato peggiore del carattere del Cancro.

In poco tempo possono diventare aggressivi e rancorosi e le loro vendette sono veramente “a sangue freddo“.

Insomma, meglio prenderli con le pinze!