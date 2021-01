Ti hanno sempre detto che sei cocciuto ed indisponente? Scopri se sei nella classifica dei segni più testardi dello zodiaco!

Quante volte ti è capitato di sentirti dire che sei “troppo” duro e che non cedi mai alle richieste degli altri?

Quello che sembra essere a tutti gli effetti un pregio diventa, spesso, un tratto della tua personalità usato per metterti in difficoltà.

Scopriamo insieme quali sono i cinque segni che sono veramente i più cocciuti dello zodiaco: se sei tra di loro potrai incolpare le stelle per questa tua prerogativa.

Se non ci sei… potrai chiedere che la smettano di giudicarti!

Segni più testardi dello zodiaco: ecco le prime posizioni della classifica

Tutti i segni hanno pregi e difetti; ti abbiamo parlato qui di quali siano i tratti migliori di ogni segno zodiacale e quali, invece, i tratti peggiori.

Tra le tante classifiche che siamo riusciti a stilare, oltre a quella dei segni più cattivi e quella dei segni più intelligenti, c’è però anche quella dei più testardi.

Quante volte ti è capitato di doverti difendere da questa accusa?

Bene, con la classifica dei cinque segni che sono veramente i più cocciuti di tutto lo zodiaco, adesso non dovrai più preoccuparti di rispondere a chi ti accusa!

Certo, sempre che tu non sia al primo posto; in quel cosa puoi solo abbracciare la tua cocciutaggine e trasformarla in un vero e proprio punto di forza.

Pronto a scoprire dove ti posizioni?

Quinto posto: Ariete

Possono essere i veri e propri re e regine dell’indecisione ma quando (finalmente) prendono una direzione è veramente difficile far cambiare strada agli Ariete!

Chi è nato sotto questo segno, infatti, passa tantissimo alla ricerca di consigli e suggerimenti, chiede in continuazione il parere degli altri e poi fa sempre di testa sua.

Generalmente, quando sceglie qualcosa, è impossibile farlo tornare indietro: dovrà cambiare idea da solo, altrimenti non c’è possibilità di smuoverlo!

Quarto posto: l’Acquario

Chi è nato sotto questo segno è una persona dolce e gentile, certo, ma guai a cercare di fare qualcosa senza il suo permesso!

Un Acquario, infatti, ha ben chiaro come vuole che vengano fatte le cose e come si dovrebbero comportare le persone intorno a lui.

Tutto procede a gonfie vele fino a quando siete perfettamente sincronizzati con lui; appena qualcosa cambia, però, potete aspettarvi una fredda ostilità che finirà solo quando sarete tornati nelle sue grazie!

Terzo posto nella classifica dei segni più testardi dello zodiaco: il Leone

Passionali, capaci di accendersi per un nonnulla e veramente testardi: ecco la descrizione di ogni persona nata sotto il segno del Leone!

Questo segno, infatti, ha una sensibilità molto spiccata e profonda che nasconde dietro arroganza e noncuranza.

Impossibile, però, cercare di cambiare la sua opinione soprattutto sulle persone: una volta che qualcuno si è guadagnato la sua stima (od il suo disprezzo), un vero Leone non cambierà mai idea!

Secondo posto: Toro

Chi è nato sotto il segno del Toro si riconosce subito: non potete assolutamente dirgli come fare il suo lavoro!

Che si tratti dell’occupazione giornaliera o del lavoro “mentale” da fare su sé stesso, un Toro è uno di quei segni che, assolutamente, fa tutto da solo.

Mal gradisce i suggerimenti ed i consigli degli altri ed è convinto di avere la verità in tasca: spesso non si sbaglia e questo contribuisce a renderlo veramente cocciuto!

Primo posto: il Capricorno

Un vero Capricorno vi dirà che più che testardaggine la sua è lealtà ma, sotto sotto, sa anche lui che a volte il suo comportamento è veramente cocciuto!

Un Capricorno, infatti, cambia difficilmente idea ed è impossibile convincerlo di qualcosa o cercare di aprirgli gli occhi su qualcuno.

Si tratta di un segno che sconfina spesso nell’egocentrismo e che fatica a vedere pregi e difetti negli altri.

Per questo motivo, una volta che ha preso una decisione, spesso fatica a tornare indietro.

A volte si tratta di orgoglio ma molto spesso… è pura e totale cocciutaggine!