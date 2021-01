Clamorosa disavventura per la showgirl Serena Enardu, alla quale nella notte è stata data alle fiamme la sua auto. Il messaggio social tranquillizza i fan: “show must go on”

Disavventura nella notte per la show girl e seguitissima Serena Enardu. Intorno alle 22,30 di ieri è scattato l’allarme per il divampare di un incendio a Quartu Sant’Elena, provincia di Cagliari, che i vigili del fuoco hanno domato con facilità. A prendere fuoco è stata la Land Rover dell’ex tronista e sembrerebbe evidente che l’incendio è stato provocato. Sulla scena del crimine, oltre alla carcassa del veicolo, erano chiare le tracce di un liquido infiammabile rilevate dagli agenti del commissariato di Quartu che hanno aperto una indagine sull’episodio.

E’ stata proprio Serena pochi minuti fà, con una lunga stories sul suo profilo Instagram a tranquillizzare i suoi followers, nella quale è lei stessa a definire l’episodio come “una notte di fuoco” cercando, per quanto possibile di sdrammatizzare l’accaduto. Ci tiene a tranquillizzare tutti: ” Io e Tommaso (il figlio) stiamo bene ma questo episodio mi ha lasciato senza parole. Sono consapevole del fatto che il mondo è fatto di persone belle e persone brutte. Purtroppo dobbiamo fare i conti anche con persone miserabili, ignobili, che arrivano a fare un gesto così meschino“.

Serena Enardu, con Pago “abbiamo iniziato un nuovo percorso”

Il video messaggio continua con l’appello a chiunque avesse elementi utili alle indagini a mettersi in contatto o direttamente con lei o con il commissariato di Quartu anche in forma anonima, per contribuire a far luce sull’accaduto. Chiude il suo sfogo social ribadendo: “Vi ringrazio di cuore per l’affetto ed il sostegno che mi date e…. niente è tutto a posto. Show must go on”

Certo che la vita dell’ex di Tamptation Island e gieffina, Serena non conosce monotonia. Solo poche ore fa si parava di lei per un possibile riavvicinamento con l’ex compagno Pago, con tanto di festeggiamenti per i fan della coppia. La loro storia d’amore travagliata aveva appassionato nella passata edizione del Grande fratello e proprio le sue ultime dichiarazioni di un riavvicinamento avevano riacceso la speranza. “Abbiamo iniziato ad avere un contatto, abbiamo iniziato un nuovo percorso di riavvicinamento che non vogliamo etichettare in nessun modo”. Queste sono le parole che sanciscono senza dubbio un nuovo inizio, sperando per loro che li porti a vivere di nuovo ‘notti di fuoco’, senza però la necessità dell’intervento dei pompieri.