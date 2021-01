Covid-19, bollettino del 24 gennaio 2021: il calendario delle vaccinazioni cambia

By

Come ogni giorno, il bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile certifica tutti i casi di contagio da Covid in Italia

Da diversi mesi nel pomeriggio arriva l’appuntamento on i dati ufficiali della pandemia di Coronavirus in Italia che InstaNews vi dà in diretta.

La Protezione Civile tutti i giorni verso le 17 rilascia i dati del bollettino legato ai numeri dei casi di Covid-19. Ieri sono stati registrati 488 morti ma per il bollettino completo del 23 gennaio 2021 potete leggere qui.

Tutti i dati del contagio di oggi, 23 gennaio 2021

Totale casi: in aggiornamento

Morti:

Tamponi:

Dimessi/Guariti:

Ricoverati:

Terapie intensive:



Tasso di positività:

Vaccinati totali:

Covid-19, il bollettino di oggi regione per regione in Italia

Questi invece sono i dati specifici e i dati di ogni singola regione, con una tabella complessiva e poi nel dettaglio quella dei singoli territori. Andiamo ad analizzare l’aumento dei contagi rispetto al giorno precedente.

Lombardia: in aggiornamento

Veneto:

Piemonte:

Campania:

Emilia Romagna:

Lazio:

Toscana:

Sicilia:

Puglia:

Liguria:

Friuli Venezia Giulia:

Marche:

Abruzzo:

Sardegna:

P.A. Bolzano:

Umbria:

Calabria:

P.A. Trento:

Basilicata:

Valle d’Aosta:

Molise:

Alla luce delle ultime notizie sulle consegne dei vaccini anti-Covid in Italia cambia anche il piano vaccinale da parte del governo. Pfizer anche la prossima settimana farà arrivare il 29% di dosi in meno rispetto agli accordi presi, per poi riallinearsi a partire dalla prima settimana di febbraio.

Prossimamente però dovrebbe arrivare anche il vaccino AstraZeneca. Il condizionale rimarrà d’obbligo fino al 29 gennaio, quando è attesa l’approvazione da parte dell’Ema (Agenzia europea per il farmaco). Prime consegne in Italia il 15 febbraio, poi il 28 febbraio e il 15 marzo.

Secondo il piano iniziale del governo, nel primo trimestre del 2021 dovevano essere consegnate in Italia 28 milioni e 269mila dosi. In realtà però saranno poco più della metà e soprattutto il vaccino Pfizer deve essere somministrato due volte nel giro di 21 giorni prima di diventare efficace. Quindi cambieranno anche tutti i piani di vaccinazione che entro la fine del 2021 dovevano vedere conclusa la fase 3, cioè con la somministrazione a tutti i soggetti in Italia sopra i 16 anni.