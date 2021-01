Un nuovo test cambia tutto: “La saliva predice il Covid”. Un nuovo studio potrebbe cambiare tutto: i test sulla saliva sarebbero più efficaci

Una grande novità per scoprire se una persona è infetta dal Covid. Un nuovo test salivare potrebbe cambiare in meglio la vita di tutti noi. Un esame basato sulla saliva che potrebbe perfino predire l’arrivo del Covid.

Un test che sarebbe più efficace del tampone nasofaringeo, costoso e con tempi lunghi per il risultato. Si tratta di un approccio terapeutico completamente nuovo e sicuramente interessante.

Covid, il test con la saliva è più rapido e preciso del tampone

E’ uno studio che ha evidenziato l’efficacia dei nuovi test. I ricercatori della Yale University, in uno studio pubblicato su Medrxiv e condotto su 154 pazienti, ha evidenziato come la carica virale presente nella saliva sia superiore a quella del muco nasofaringeo. E soprattutto, la carica virale apparirebbe prima nella saliva che nelle cavità nasali e della gola.

Sono 13.331 i nuovi casi da Covid-19 in Italia. I test eseguiti sono stati 286.331, con un tasso di positività del 4,6 per cento. Superati gli 85mila morti. https://t.co/ny8IzZX15n pic.twitter.com/pjRzN3ZPvK — Domani (@DomaniGiornale) January 23, 2021

Per questo l’analisi ha scoperto come la maggiore carica virale nella saliva corrispondeva a una maggiore intensità e gravità della malattia. Ecco perché questo studio sarebbe più preciso per capire se la positività di un paziente lo predispone ad ammalarsi con sintomi, oppure a convivere col virus senza particolari problemi. Precisione che i normali tamponi nasofaringei non consentono di avere.