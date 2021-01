Alda D’Eusanio, oggi concorrente al GF Vip, ha vissuto il dramma di un grave incidente: “Mi ha uccisa, la mia vita fu devastata”

Il Grande Fratello Vip si prepara ad accogliere Alda D’Eusanio come nuova concorrente. La presentatrice, molto amata dal pubblico, a 71 anni entra nella casa del GF Vip per animare queste ultime settimane del reality condotto da Alfonso Signorini. La D’Eusanio è un personaggio particolare, carattere schietto e vivace: sicuramente la sua personalità inciderà sugli equilibri della casa.

Del resto, la vita di Alda è stata segnata da momenti molto difficili: dalla morte del marito Gianni, scomparso per una malattia fulminante, al grave incidente che la presentatrice ha subito nove anni fa, nel 2012, dove ha rischiato seriamente la vita. Alda D’Eusanio camminava a piedi per le vie di Roma, dove vive, quando fu travolta da un motociclista in piena velocità.

Alda D’Eusanio al GF Vip: l’incidente stradale che l’ha quasi uccisa

Alda D’Eusanio versò in condizioni gravissime, rischiando la vita. Finì in coma a causa di cinque emorragie celebrali. “Mi vidi morta – ha spiegato in un’intervista a Rai 1 – guardavo il mio corpo dall’esterno e pensavo che sarebbe finita”. La presentatrice fu travolta da uno scooter quando era da poco uscita di casa. “Non ho capito nulla, ho solo sentito uno schianto e un urto fortissimo. E’ come se quello scooter mi avesse uccisa, perché da allora la mia vita è cambiata”.

Alda D’Eusanio raccontò di come questo grave episodio l’ha fatta riflettere molto sulla vita: “E’ cosi strano, basta un attimo e ti rendi conto che in quella casa che hai appena lasciato non farai più ritorno. E non lo immaginavi nemmeno lontanamente”. Poi però, il risveglio e il lento recupero, per il quale è stata fondamentale anche l’amicizia col suo pappagallo Giorgio, amico inseparabile: “E’ stato come un miracolo – ha raccontato la presentatrice oggi concorrente al GF Vip – un ritorno alla vita che mi ha fatto vedere le cose in modo diverso”. E stasera inizia l’avventura nella casa più famosa della tv italiana.