Scopriamo insieme chi è Walter Zenga, mito del calcio italiano che, questa sera, entrerà al GF VIP per confrontarsi con il figlio.

Nato nel 1960 a Milano, allenatore di calcio e padre di Andrea: chi è Walter, eroe del calcio italiano? In tanti, forse, non conoscono questo personaggio che, invece, è stato uno dei più famosi calciatori del nostro Paese. Ecco tutte le informazioni sul famoso Walter ed il suo rapporto con il figlio Andrea che ha deciso di incontrare nella casa del Grande Fratello VIP.

Walter Zenga: scheda personale

Nome: Walter Zenga

Segno zodiacale: Toro

Età: 60 anni

Data di nascita: 28 aprile 1960

Luogo di nascita: Milano

Professione: allenatore, ex portiere, ex presentatore televisivo

Altezza: 188 cm

Peso: 84

Tatuaggi: Pegaso su una gamba

Profili social: @walterzenga_official

Forse lo ricordate come il portiere simbolo dell’Inter, squadra con la quale ha disputato la bellezza di 473 match ed ha vinto Supercoppa, scudetto e due coppe UEFA. Oppure perché ha un record di 517 minuti di porta inviolata o perché nel 2018 è stato il primo portiere a essere inserito nella Hall of Fame del club dell’Internazionale di Milano.

Gli amanti del gossip, invece, lo ricorderanno per la sua biografia personale, decisamente movimentata. Tre matrimoni, cinque figli (tra cui il famoso Andrea) ed innumerevoli partecipazioni ad alcuni dei programmi più conosciuti.

Sì, perché Walter Zenga non fa solo il commentatore sportivo (oltre ad essere un allenatore, scrivere libri e pubblicare LP).

Ha partecipato, infatti, a numerosi programmi radiofonici (alcuni diretti in collaborazione con Amadeus), ha diretto programmi TV (con Fabio Fazio) ed ha anche fatto il postino per Maria de Filippi. Insomma, ha un curriculum di tutto rispetto! Questa sera, però, possiamo annoverare tra le sue tante partecipazioni televisive anche una decisamente poco piacevole. Walter Zenga, infatti, entrerà al Grande Fratello VIP: ecco perché.

Grande Fratello VIP: l’incontro tra Walter ed Andrea Zenga

Tempo di chiarimenti nella Casa più spiata d’Italia. Oggi, venerdì 29 Gennaio, Walter Zenga entrerà nella casa del Grande Fratello per parlare, finalmente, con suo figlio Andrea.

Andrea, infatti, ha rilasciato delle dichiarazioni decisamente scottanti riguardo il suo rapporto con il padre. Purtroppo, a quanto sembra, tra i due ci sono degli attriti che vanno avanti da molto tempo. Assenza e mancanza di empatia sembrano essere i denominatori comuni di questo rapporto che, una volta sviscerato sotto il occhi delle telecamere del GF VIP, ha scatenato un vero e proprio tornado.

Ad essere intervenuti sulla questione, nel salotto di Barbara D’Urso, sono stati i fratelli Jacopo, Walter e Niccolò ma, a quanto pare, non sembra essere abbastanza.

Stasera, quindi, Walter Zenga entrerà nella Casa per poter, finalmente, confrontarsi direttamente con il figlio. Le accuse, infatti, non sono di certo leggere e non possiamo veramente immaginare cosa succederà tra i due questa sera. Come avrà reagito Walter al sentirsi accurare di “non esserci mai stato“?

I fan di Andrea, intanto, sono decisamente divisi a metà rispetto l’opportunità di affrontare questa situazione, così delicata, sotto gli occhi delle telecamere.

Per sapere cosa succederà, non possiamo far altro che aspettare la puntata di stasera.

Sto pensando all’incontro fra i due Zenga stasera. Spero non sia troppo pesante per Andrea. Non se lo merita.#tzvip — FedeCrissHalliwell➰🏹 (@FedePiper91) January 29, 2021

Io in ansia per gli Andrea stasera. Per Croccantino, che spero riesca a rimontare, e per Zenga… Non è normale farlo incontrare con un padre con cui non ha nessun tipo di rapporto, cosa avrebbe da dirgli? Sono temi delicati e non devono essere trattati con leggerezza#tzvip — harriet ✨ (@_____harriet) January 29, 2021

Sono molto felice per questo incontro…mi piacerebbe tanto che si ritrovassero per iniziare una nuova vita…Forza famiglia Zenga #tzvip pic.twitter.com/dYtN1J4Taz — ADORO POTENTE🔥 (@anonimo7644) January 29, 2021