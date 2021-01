Domenica In, anticipazioni 31 gennaio: tutti gli ospiti di Mara Venier

Domenica In, anticipazioni 31 gennaio: sarà una puntata molto al femminile nel salotto di Mara Venier. Arrivano due colleghe



Una conduttrice tv, anzi tre. Perché nella nuova puntata di Domenica In, dalle 14 del 31 gennaio su Rai 1, Mara Venier aprirà il suo salotto ad altre due amatissime colleghe con le quali ha una grande intesa. Tra le ospiti annunciate nel talk show infatti ci saranno Antonella Clerici e Caterina Balivo.

Antonellina, dopo un periodo passato lontano dal piccolo schermo anche per la mancanza di buone proposte da pare della Rai, si sta prendendo le sue rivincite. In questa stagione è tornata a presidiare con successo la fascia di pranzo con È sempre mezzogiorno, di fatte erede de La prova del Cuoco. Ma ha ottenuto anche un ottimo successo, forse anche insperato con quei numeri, con The Voice Italy Senior rilanciando un talent che molti consideravano superato.

Caterina Balivo, invece da venerdì sera è tra i protagonisti, nel ruolo di giudice, de Il cantante mascherato arrivati alla seconda edizione sempre condotta da Milly Carlucci. La prima puntata è stata vista da 3.615.000 spettatori pari al 16.2% di share mentre su Canale 5 il Grande Fratello Vip ha messo insieme 3.232.000 spettatori pari al 18.2% di share.

Domenica In, anticipazioni 31 gennaio; gli altri ospiti nello studio di Mara Venier

Mara Venier, a colloquio con entrambe, parlerà probabilmente sia della loro carriera passata e presente che del loro privato. Sia Antonella Clerici che Caterina Balivo stanno vivendo un periodo molto bello con i rispettivi compagni e in amore sono molto serene.

Ma a Domenica In torneranno anche altri personaggi molto amati dal pubblico. Come Alessandra Martines, che non è più la giovane ballerina lanciata da Pippo Baudo in una delle edizioni più riuscite di Fantastico al fianco di Lorella Cuccarini ma ha lasciato un ricordo indelebile nel pubblico

E poi Kabir Bedi, il Sandokan più famoso nella storia della televisione. L’attore indiano ha da poco computo 75 anni e ripercorrerà la sua lunga carriera decollata proprio con il personaggio ispirato dai libri di Salgari. Prossimamente il suo ruolo sarà affidato in una nuova serie tv a Can Yaman e sarà un bel confronto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Lo spazio musicale sarà affidato a Ornella Vanoni e Mario Biondi, entrambi in uscita con un loro nuovo cd. Ma come avvenuto nelle ultime settimane, ci sarà anche uno spazio di approfondimento per l’emergenza del Covid con Walter Riccardi, consulente del ministero della Salute.