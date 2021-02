‘I Soliti Ignoti’, la vincita record entra nella storia: che colpo

‘I Soliti Ignoti’, la vincita record entra nella storia della televisione italiana: il game show condotto da Amadeus ha regalato un’emozione incredibile

Regalano emozioni, risate, momenti commoventi e altrui più drammatici. Ma soprattutto i game show delle tv italiane regalano soldi a chi è scaltro o semplicemente fortunato. E nello studio de ‘I Soliti Ignoti‘ c’è chi passa tornando a casa con il portafogli molto più ricco. Una vincita record che va ben oltre quelli dei quiz televisivi italiani e l’impresa è riuscita proprio a lui.

Il meccanismo del game show condotto da Amadeus nel preserale di Rai 1 lo conoscete bene: nella prima fase il concorrente deve abbinare otto facce più o meno note al loro reale mestiere. Ma la parte più difficile arriva dopo, quando entra il parente misterioso. Abbinarle ad una di quelle otto facce non è mai semplice, ma lui c’è riuscito e ha portato a casa una somma mostruosa.

Lo scorso 27 novembre Dario Di Mario da Terracina è entrato come concorrente ed è uscito come milionario anche se nessuno se lo aspettava. In tutto 368mila euro, una delle cifre più alte nella storia dei quiz italiani. Nessun dubbio, nessun tentennamento fin dalla prima fase. Ha abbonato con sapienza i mestieri arrivano a mettere insieme 184mila euro e poi è cominciata la magia.

‘I Soliti Ignoti’, nello studio del game shgow di Amadeus piovono soldi pesanti

Dario non ha tremato anche quando è arrivato al momento decisivo. Quando è entrato il parente misterioso ha subito capito quale potesse essere il legame con uno dei concorrenti e ha tirato dritto. Non ha dimezzato, non ha chiesto nessun aiuto ma ha voluto andare fino in fondo raddoppiando la cifra iniziale. Alla fine ha avuto ragione lui e quando Amadeus ha confermato che era proprio quella la risposta esatta, è stato portato in trionfo.

Una puntata indimenticabile per ‘I Soliti Ignoti’. Un po’ come quella dell’89 marzo 2018., festa della Donna ma festa anche per una donna. Loredana Andreozzi, medico di Bellusco (in provincia di Monza) era arrivata al gioco finale con 245.000 euro. Anche lei dopo averlo visto entrare ha subito pensato all’abbinamento corretto e ha deciso di raddoppiare. Una scelta che sembrava pazzesca, eppure aveva ragione lei: 490mila euro in gettoni d’oro, la vincita più alta. E poi è arrivato anche Dario.