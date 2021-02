Clubhouse è il social network del momento che vi consente di partecipare a delle conversazioni vocali in totale privacy. Ecco come funziona

I social network, mai come in questi ultimi mesi, stanno vivendo una nuova “era d’oro”. Il tutto, ovviamente, è dovuto alla pandemia e all’impossibilità di uscire se non per lavoro o motivi davvero particolari.

Ecco che dunque per restare in contatto con amici e parenti, ma anche per riunioni di lavoro o per la scuola, la tecnologia è decisiva e gioca un ruolo importantissimo. Se Facebook, Twitter ed Instagram sono ormai conosciuti ai più, il social del momento è sicuramente TikTok almeno per quel che riguarda i giovanissimi.

Ma da qualche settimana una nuova app sta facendo molto discutere, con commenti positivi e negativi degli utenti che la stanno utilizzando. Parliamo ovviamente di Clubhouse, il nuovo social basato sulle chat vocali. Nato da un’idea della coppia Paul Davison e Rohan Seth (un imprenditore e un ingegnere), in questi giorni è balzato agli onori delle cronache per i finanziamenti ricevuti da alcuni importanti fondi americani. Ma come funziona effettivamente questo nuovo social?

Clubhouse, come funziona e chi lo può scaricare

Il principio che vige alla base di Clubhouse è quello delle Room, ovvero delle stanze dove chi accede può interagire conversando con gli altri su un determinato argomento. Non esistono testi scritti o video, quindi anche a livello di privacy il nuovo social si ripropone di tutelare al massimo gli utenti. Al momento, inoltre, non è possibile registrare, scaricare o condividere le conversazioni.

Tutto dunque resta all’interno delle Room. Chi le crea potrà decidere se impostarle come “Open” (aperte a tutti), “Social” (visibile solo ai nostri contatti) o “Closed” (chiuse, si può accedere solo su invito e tramite password). Ad ogni modo chiunque entri in una stanza è inizialmente mutato e potrà parlare soltanto alzando virtualmente la mano: starà dunque all’amministratore concedere la parola ad ogni utente.

Al momento Clubhouse è disponibile solo per IOS ed inoltre non può essere utilizzata da tutti: bisognerà ricevere un invito da un amico già iscritto. Chi non ne ha ricevuto nessuno può comunque scaricare l’app e mettersi in lista d’attesa. Ancora non ci sono novità, invece, per lo sbarco dell’app sul Play Store.

Elon Musk manda in tilt il social network

Abbiamo già detto di come Clubhouse sia diventato virale e che molte persone famose del mondo dello sport, della politica e dello spettacolo stiano già utilizzando il servizio. A proposito di questo, l’imprenditore Elon Musk ha mandato in tilt la piattaforma ieri.

Il patron di Tesla, infatti, ha dato appuntamento ai suoi followers su una stanza di Clubhouse per parlare dei suoi nuovi progetti ma anche di Bitcoin e di un film che aveva particolarmente apprezzato (Tenet di Christopher Nolan). L’intera sessione, disponibile anche su Youtube, ha raggiunto velocemente la capienza di 5000 spettatori.