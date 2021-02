Le dichiarazioni del Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, non si sono fatte attendere. Poi la decisione del Presidente Mattarella.

E’ necessariamente l’argomento di cui si sta parlando per la maggior parte in questi giorni. Sulla scelta dei partiti politici presenti ad oggi in Parlamento pende il proseguo di questa legislatura per la formazione di un nuovo governo che ci guidi al di fuori della pandemia.

Purtroppo però in questi giorni si è compreso che i dissapori sono rimasti e che era difficile raggiungere una intesa vincente che potesse portare alla formazione di un nuovo governo che avesse però la stessa maggioranza di prima che appoggiava Giuseppe Conte.

Mentre il centro destra si è dichiarato “compatto”, la parte di sinistra del Parlamento assieme al Movimento Cinque Stelle si è mostrata molto più in disaccordo e poco propensa a raggiungere una armonia fra le componenti in causa. Il Presidente della Camera, Roberto Fico ha dovuto far fronte a tutto ciò ed infine è arrivata la decisione del Presidente Sergio Mattarella.

Roberto Fico comunica l’esito delle consultazioni ed il Presidente Sergio Mattarella annuncia la sua decisione

Si conclude oggi il mandato esplorativo di Roberto Fico affidatogli 4 giorni fa. “Allo stato attuale permangono distanze e non c’è disponibilità a riformare una nuova maggioranza” dichiara il Presidente della Camera. I dissapori fra le parti permangono e risulta quindi difficile se non impossibile procedere con la formazione di un nuovo Governo con a guida Giuseppe Conte o perlomeno con all’interno i partiti della vecchia maggioranza.

Bisogna dire che anche precedentemente se ne era parlato con le dichiarazioni di Matteo Renzi che hanno preceduto quelle dello stesso Presidente della Camera a cui era stato affidato il mandato esplorativo.

“Bonafede, Mes, scuola, Arcuri, vaccini, Alta Velocità, Anpal, reddito di cittadinanza. Su questo abbiamo registrato la rottura, non su altro. Prendiamo atto dei niet dei colleghi della ex maggioranza. Ringraziamo il presidente Fico e ci affidiamo alla saggezza del Capo dello Stato” queste le parole che il leader di Italia Viva ha dichiarato sui suoi social. I due si sarebbero sentiti a telefono precedentemente al passaggio di Roberto Fico dal Presidente della Repubblica.

La decisione del Presidente della Repubblica alla luce delle consultazioni

Il Presidente Sergio Mattarella, in virtù di quanto saputo ha comunicato quindi alla popolazione di voler procedere con la formazione di un Governo di alto profilo e, sembra, molto più tecnico che politico. La crisi sanitaria ed economica “richiede un governo nella pienezza delle sue funzioni e non un governo con l’attività ridotta al minimo” secondo il Presidente della Repubblica.

A breve avremo gli ulteriori sviluppi a tal proposito. Le prime indiscrezioni vedono Mario Draghi come possibile “prima chiamata” del Presidente della Repubblica.

Una lezione politica e di diritto costituzionale, con saggezza e puntigliosa determinazione. Bisogna far presto, #Mattarella lo sa e menomale che c’è. #crisidigoverno — Myrta Merlino (@myrtamerlino) February 2, 2021

#Mattarella vi sta spiegando, quasi coi disegnini, che siete pazzi anche solo a pensare di andare a votare #crisidigoverno — Gianluca Di Tommaso (@gditom) February 2, 2021