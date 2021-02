Incredibile la scoperta degli ultimi giorni: l’ex di Tommaso Zorzi, Iconize, è stato bannato e censurato da tutti i video. Ecco il perché.

Ricorderete (o forse no) la storia legata ad Iconize ed allo scandalo legato ad alcune sue dichiarazioni.

Iconize, al secolo Marco Ferrero, ha dovuto cancellarsi da tutti i social che ha riaperto, solo, nel Dicembre del 2020. Lo scandalo legato alle sue affermazioni ha portato ad un altro risultato veramente poco edificante per il famoso (e criticato) influencer. Ecco che cosa è successo.

Ex di Tommaso Zorzi oscurato in TV: ecco il motivo

Due anni di relazione con Tommaso Zorzi (che non sta vivendo un ottimo momento al Grande Fratello VIP, a causa dei alcuni atteggiamenti di Stefania Orlandi e di quello che gli hanno urlato i fan da fuori) non sono bastati a salvare Iconize dalla gogna mediatica.

Di certo, il suo atteggiamento non è stato uno di quelli che si perdonano facilmente.

Per questo motivo, infatti, suoi social si è scatenata una vera e propria caccia allo “scomparso” dopo che alcuni video con protagonista anche Iconize sono comparsi nuovamente sui media più mainstream.

Marco Ferrero, infatti, non è stato solo per due anni con Tommaso Zorzi ma è anche un grande amico di Elettra Lamborghini. Prima delle sue dichiarazioni decisamente controverse, quindi, l’influencer era presente in tantissimi dei video e dei contenuti social dei due famosi ragazzi.

Dopo lo scandalo, però, l’ex di Tommaso Zorzi ha dovuto cancellare tutti i suoi social. Le sue maldestre scuse, infatti, non lo hanno salvato dalla furia degli utenti, arrabbiatissimi per quanto era successo.

Iconize, infatti, si era reso protagonista di più di una vicenda decisamente poco edificante. Sono famosissimi, infatti, i due grandi scivoloni in seguito ad alcune dichiarazioni decisamente al limite. Prima, Iconize aveva sostenuto di essere stato aggredito e malmenato in un attacco di matrice omofoba. Smentito dall’amica Soleil, però, Marco aveva sostenuto la sua posizione cercando di far passare la ragazza per una bugiarda, professando la verità dell’aggressione.

Dopo alcuni giorni, però, Marco ha ritrattato queste affermazioni, sostenendo di essersi procurato da solo l’occhio nero con un atto di autolesionismo e di aver detto di essere stato picchiato solo per poter apparire in TV.

Le sue scuse non sono servite a molto: il mondo dei social, vari personaggi tra cui anche Barbara D’Urso e gli utenti della rete lo hanno decisamente attaccato.

La storia, però, sembra non essere finita qui.

Iconize, infatti, è stato un grande amico di Elettra Lamborghini ed anche, come abbiamo già detto, il fidanzato di Tommaso Zorzi.

I due hanno avuto una relazione durata anni e pare che la rottura non sia stata amichevole.

Adesso, però, i fan hanno notato qualcosa di nuovo.

Visto che Elettra Lamborghini è, al momento, sugli schermi di DiscoveryPlus con il documentario Elettra (ed il resto scompare) e Tommaso è uno dei protagonisti dell’ultima edizione del GF VIP, vecchio video ed interviste del loro comune passato insieme nella trasmissione Riccanza sono “tornati” in TV.

Con un dettaglio veramente incredibile: il volto di Iconize, oscurato e coperto di pixel, è impossibile da vedere!

Sui social si è già scatenata la corsa alla battuta mentre, in molti, reputano il ban di Iconize dalla TV non solo giusto ma anche necessario.

Il risvolto, comunque, sembra essere quello più severo della famosa cancel culture, la pratica che prevede una damnatio memoriae completa per i personaggi che si sono macchiati di atteggiamenti estremamente sbagliati.

Pensate solo che, tra le fila di questa pratica, c’è cascata anche J. K. Rowling, l’autrice di Harry Potter, che a causa di alcuni suoi commenti transfobici ha visto il popolo della rete sollevarsi in massa contro di lei.

Adesso, a quanto pare, è toccato anche ad Iconize. Forse, quindi, avrebbe dovuto pensare prima al peso delle sue dichiarazioni visto che gli sono costate una vera e propria interdizione “visiva”. Un risvolto che a molti fan della serie Black Mirror ricorderà White Christmas, l’episodio speciale di Natale alla fine del quale viene messa in pratica una “punizione” molto simile.

Nella nuova serie di Discovery+ di Elettra Lamborghini, Iconize compare pixelato (a sinistra il video originale e a destra quello andato in onda) pic.twitter.com/tFjCrjiKhq — disagiotv (@disagio_tv) February 2, 2021