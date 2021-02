Starà nascendo una coppia inaspettata al Grande Fratello Vip? Che sia l’alba di una nuova amicizia speciale nella casa più spiata d’Italia? Cosa è successo fra i due.

Rosalinda Cannavò è stata una delle protagoniste indiscusse della prima fase del Grande Fratello Vip. Presentatasi con il suo nome d’arte, Adua Del Vesco, aveva fatto molto parlare di sé per le sue storie d’amore poi verificatesi essere un falso.

La bella attrice siciliana infatti è stata fulcro del dibattito a lungo per i suoi legami passati con Massimiliano Morra (concorrente della casa assieme a lei) e con Gabriel Garko (giunto come ospite). Storie che si sono rivelate essere frutto di un qualcosa che non corrispondeva assolutamente alla realtà dei fatti.

Andrea Zenga è invece protagonista di questa nuova fase del GF Vip, il suo rapporto con il proprio papà è infatti centro delle polemiche e delle discussioni nei salotti televisivi. Basti pensare anche solo all’intervento del padre di lui , Walter Zenga, a Live non p la d’Urso.

Cosa è successo fra i due? Stiamo parlando di una coppia improbabile, ma non del tutto a quanto sembrerebbe. C’è qualcosa che ci è sfuggito?

Andrea Zenga riceve un bigliettino da Rosalinda Cannavò: la sua reazione

Diciamocela tutta, nessuno si sarebbe mai aspettato questo bigliettino così inaspettato soprattutto perché un vero e proprio rapporto fra i due concorrenti della casa del Grande Fratello Vip non si era ancora del tutto instaurato, anzi sembravano esserci molte distanze. Invece no. Rosalinda ha dedicato alcune parole ad Andrea Zenga.

Secondo quanto dichiarato dalla bella Rosalinda Cannavò il contenuto del biglietto sarebbe quanto segue. “Penso che capirai chi te lo ha mandato, una persona talmente timida – scrive la bella attrice siciliana – da non riuscire a dirtelo in faccia. Mi è piaciuto tanto come hai affrontato tutta la situazione. Sei un uomo dai valori rari da trovare oggi“. Per poi aggiungere nel bigliettino: “Lo hai dimostrato in quella situazione ma lo dimostri ogni giorno con il tuo modo di fare e con la persona che sei“.

La bella attrice siciliana si è detta molto colpita dalla reazione e dal coraggio che Andrea Zenga ha avuto davanti al proprio padre. Sicuramente avrà influito anche lo splendido rapporto che Andrea ha nei confronti di suo fratello Nicolò Zenga.

Il biglietto è stato messo da lei stessa sotto il cuscino del bellissimo ragazzo, il quale sembra che lo abbia trovato, letto e custodito senza però ancora aver reagito alla cosa in un modo del tutto chiaro. Andrea Zenga sembra che però ne abbia parlato anche con il suo amico e coinquilino nella casa, Andrea Zelletta. Chissà cosa nascerà fra il bellissimo figlio di Walter Zenga e Rosalinda Cannavò alle prese con il suo fidanzato Giuliano.

Da come ha reagito Zenga al biglietto di Rosalinda fa capire che non ha proprio interesse verso di lei nemmeno come amica figuriamoci altro #gfvip #zenga #sovip #tzvip #prelemi — SimoneT (@SimoneT68125376) February 2, 2021