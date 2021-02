Ogni giorno arriva il bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile che certifica tutti i casi di contagio da Covid in Italia

Puntuale come ogni pomeriggio, anche oggi l’appuntamento con i dati ufficiali della pandemia di Coronavirus in Italia che InstaNews vi illustra in diretta.

Tutti i giorni verso le 17 la Protezione Civile rilascia i dati del bollettino legato ai numeri dei casi di Covid-19. Se volete leggere il bollettino completo del 3 febbraio 2021 potete leggere qui.

Tutti i dati del contagio di oggi, 3 febbraio 2021 Totale casi: 13.659 contagiati

Morti: 421 morti

Tamponi: 270.142 Dimessi/Guariti: 17.680 guariti

Ricoverati: -328

Terapie intensive: +6

Tasso di positività: 5,1% (+0,3%)

Vaccinati totali: 2.233.982



Covid-19, il bollettino di oggi regione per regione in Italia

Qui invece trovate i dati specifici e i dati di ogni singola regione, con una tabella complessiva e il dettaglio dei singoli territori. Analizziamo insieme l’aumento o la diminuzione dei contagi rispetto al giorno precedente.

Secondo il monitoraggio della Fondazione Gimbe, nella settimana che va dal 27 gennaio al 2 febbraio 2021, rispetto alla settimana precedente in Italia c’è un peggioramento. In particolare sono nove le regioni nelle quali sale l‘incremento dei nuovi casi. Inoltre in 5 Regioni è stato registrato un aumento dei casi attualmente positivi ogni 100.000 abitanti. Secondo gli esperti quindi potrebbe essersi già esaurito l’effetto positivo delle regole imposte a Natale.

Sempre oggi però arriva anche un aggiornamento importante per i vaccini. Secondo Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, rispettando questo ritmo senza ritardi, entro giugno arriveremo a 40 milioni di dosi in Italia. Quindi “dovremmo arrivare largamente ad una cifra importante di persone vaccinate. Siamo nell’ordine dei 20 milioni per il mese di giugno”.