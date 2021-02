Huawei MateBook X Pro è un notebook di ultima generazione con caratteristiche di tutto rispetto. L’offerta speciale su Amazon

In questi ultimi mesi la tecnologia è diventata sempre più importante nelle nostre vite. Tra smartworking e didattica a distanza è necessario, se non addirittura vitale, dotarsi di pc e smartphone moderni per poter comunicare e continuare a lavorare o a studiare a distanza.

In questo senso uno degli acquisti più convenienti nelle ultime ore per tutti coloro che cercano un notebook prestante e senza spendere cifre troppo elevate potrebbe essere Huawei MateBook X Pro, il pc portatile della casa produttrice cinese.

Il notebook ha uno schermo di 13,9 pollici ed è leggerissimo, pesando solo 1.33 kg compresa la batteria. La sua leggerezza vi consente di portarlo facilmente con voi, e anche la batteria è molto performante consentendovi di lavorare per quasi 14 ore senza ricaricarlo.

Huawei MateBook X Pro, come averlo con 499 euro di sconto

Il pc in questione, chiaramente, non è di quelli superpotenti e non è di certo adatto per il gaming o per il montaggio video a livello professionale, dato che è dotato di una scheda video Nvidia GeForce MX250. Ma per tutti coloro che vogliono prestazioni importanti e velocità per svolgere i lavori più comuni o effettuare videochiamate senza problemi, il processore Intel di decima generazione e i 16 gb di Ram sono più che sufficienti.

Inoltre, per coloro che prediligono l’uso dello smartphone, oltre al comodo touchscreen è possibile riprodurre lo schermo del telefono direttamente sul pc senza la necessità di essere collegati ad una rete wifi. Il prezzo non è sicuramente basso, visto che questa versione è venduta ad un prezzo “di fabbrica” di 1999 euro.

Amazon però da qualche giorno sta promuovendo il notebook con uno sconto davvero allettante di 499 euro, permettendo di acquistarlo a soli 1499.99 euro. Per comprarlo vi basterà cliccare sul banner presente in questo articolo e vi ritroverete sulla pagina del prodotto già scontato.