Destruction Allstars sembra essere davvero divertente e ben strutturato, sebbene un po’ ripetitivo. Come scaricarlo gratis anche per PS4

Il mese di febbraio introduce una novità per tutti i fortunati possessori di Playstation 5. E’ già disponibile, infatti, il nuovo titolo Destruction AllStars che vi porterà a scontrarvi con i vostri personaggi ed i vostri veicoli all’interno di un’arena futuristica dove può davvero succedere di tutto.

Il combat racer sviluppato da Lucid Games cerca di riprendere il meglio da ogni singolo videogioco di successo degli ultimi anni: c’è sicuramente molto di Rocket League, anche se non dovrete prestare attenzione alla palla per segnare; c’è un mix di Fortnite e di Overwatch per quel che riguarda la grafica e la storia dietro ad ogni personaggio; per finire, alcuni elementi classici dei MOBA come ad esempio le abilità uniche che si ricaricano con il tempo.

Tante le modalità disponibili, tra cui la battle royale con l’arena che si restringe col passare dei minuti e i match a squadre, amatissimi per chi vuole giocare con gli amici. Guidare utilizzando i nuovi grilletti del pad PS5 vi darà sensazioni gratificanti, e anche l’aspetto grafico e la meccanica degli scontri tra veicoli è ben curata. Unico neo è la ripetitività: alla lunga il gioco può diventare noioso, ma sicuramente in futuro saranno introdotte nuove mappe e nuove modalità.

Per tutto il resto vi lasciamo alla videorecensione pubblicata su videogiochi.com. Se volete più dettagli vi basta cliccare su questo link.

Destruction Allstars, come riscattarlo anche per chi non ha la PS5

Per quanto riguarda il prezzo, anche se Destruction AllStars era stato pensato inizialmente per la vendita, è possibile riscattare il gioco del tutto gratuitamente per tutto febbraio e marzo compreso entrando nello store alla sezione Playstation Plus. Ovviamente dovrete aver sottoscritto un abbonamento Playstation Plus, necessario anche per giocare online.

E chi non ha la PS5? Ovviamente non sarà possibile giocarci, ma potete ugualmente riscattarlo e poi scaricarlo quando riuscirete a mettere le mani su una consolle next-gen. Vi basta entrare nello store di Playstation, sempre nella sezione dedicata al Playstation Plus, selezionare il gioco e aggiungerlo alla raccolta per poi scaricarlo a tempo debito. Importante: per far sì che riusciate a fare il tutto, dovrete svolgere l’operazione da pc e non da consolle. Buon divertimento