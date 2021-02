Detto Fatto, Bianca Guaccero fa emozionare lo chef: curioso contrattempo nel programma di Rai 2 e c’è tempo per una battuta



In mezzo ai tutor più seguiti di Detto Fatto, il programma del pomeridiano di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero, c’è certamente lo chef Paolone Amato. Ma oggi lui, insieme a Bianca, è stato protagonista di un curioso siparietto che è diventato anche una riflessione sui sentimenti.

Paolone doveva spiegare tutti i passaggi della pizza alla parmigiana, ma dopo aver mostrato gli ingredienti ha dimenticato di accendere la piastra per cuocere. Bianca se n’è accorta e glie lo ha fatto notare con garbo. Poi l’ha punzecchiato simpaticamente: “Dovete sapere che si è emozionato perché innamorato, l’amore fa questo effetto”.

Nonostante questo, però, lo chef non è riuscito a partire, anche se in realtà aveva già preparato tutto per tempo e la pizza alla parmigiana è uscita fuori lo stesso. Ma la Guaccero alla fine è tornata alla carica con una battuta che fotografa la sua attuale situazione sentimentale: “Vedi? Io non riesco a trovare un partner in tempi normali, tu ci sei riuscito in piena pandemia”.

Bianca Guaccero a 40 anni è simngle e si gode la fighlia: ecco cosa pensa dell’amore

Lo scorso 15 gennaio Bianca Guaccero ha compiuto 40 anni anche se a vederla nessuno lo direbbe.

Un’età che per l’attrice e conduttrice pugliese significa fare qualche bilancio. Al settimanale ‘Gente’ un paio di settimana fa aveva confessato di essere “esigente, testarda, vedo il mondo con i miei occhi e la mia sensibilità e spero che lo stesso sguardo l’abbiano le persone che mi stanno accanto“.

E aveva ammesso di non essere a tutti i costi alla ricerca di un compagno anche se sperava e per ancora di trovare la persona giusta con la quale condividere un amore maturo ma spontaneo. La delusione per la fine del matrimonio con Dario Acocella, papà della piccola Alice, è ancora forte e le brucia ma lei guarda avanti.

La figlia, che adesso ha 6 anni, le ha permesso di conoscersi meglio e le ha dato anche prospettive nuove. Sono cambiate molto rispetto a 20 anni fa quando si era presentata al primo provino vero, per un film con Raoul Bova e Giancarlo Giannini. Allora era andata accompagnata da sua mamma, adesso invece cammina da sola.