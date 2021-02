E’ venuto purtroppo a mancare l’attore Christopher Plummer, star di “All the money in the world” e vincitore del premio oscar. La notizia struggente.

Quando viene a mancare un attore di cui magari si è sempre stati molto affezionati vengono poi meno anche quelle sensibilità acquisite con i film che ha interpretato. Portiamo nel cuore le sue interpretazioni e quando magari le rivedremo saremo più emozionati siccome sappiamo che quell’attore non c’è più.

Certo le nuove generazioni non arriveranno mai a conoscere come noi gli attori di un tempo, quelli che hanno segnato molteplici decadi del cinema mondiale, ma noi si. Noi li ricorderemo sempre con un sorriso sulle labbra ed anche un po’ di emozione.

E’ morto Christopher Plummer: l’attore ci lascia a 91 anni

Il mondo del cinema dà purtroppo il suo ultimo addio al leggendario attore Christopher Plummer nella sua casa in Connecticut. L’attore che aveva esordito nel 1965 a fianco di Julie Andrews nel film adattato dal musical di Rodgers e Hammerstein sulla famiglia von Trapp in fuga dal nazismo.

L’attore canadese di “Tutti Assieme Appassionatamente” (“The Sound of Music”) e “All The Money of the World”, è morto nella sua casa a 91 anni circa. Una età molto avanzata bisogna dire ma vissuta sempre a pieno da parte del leggendario attore che nacque come shakespeariano.

Plummer aveva vinto un Oscar nel 2011 per “Beginners”. Ma altrettanto conosciute sono l’interpretazione nel ruolo di Commodo al fianco di Sophia Loren in “La caduta dell’impero romano”. Od anche nel 1977, accanto a Ernest Borgnine e Laurence Olivier, fu diretto da Franco Zeffirelli in “Gesù di Nazareth”.

L’ultimo ruolo del leggendario attore Christopher Plummer risale al 2017. Venne infatti chiamato a rimpiazzare Kevin Spacey, in disgrazia dopo le accuse di molestie sessuali, in “Tutti i soldi del mondo” un film di Ridley Scott sul rapimento Getty. Una carriera molto ricca e lunga la sua. Ci lascia oggi ed i fan lo porteranno sempre nel cuore.