Scopriamo un po’ di più sulla vita e la carriera di Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino ospite oggi pomeriggio a Verissimo

Federico Zampaglione è uno degli artisti più apprezzati in Italia e oggi pomeriggio sarà ospite di Verissimo dove racconterà alcuni episodi della sua vita. Scopriamo un po’ di più sulla carriera del leader dei Tiromancino svelando anche qualche curiosità legata al suo passato.

Chi è Federico Zampaglione: la scheda

Nome: Federico Zampaglione

Federico Zampaglione Data di nascita: 29 giugno 1968

29 giugno 1968 Età: 52 anni

52 anni Segno Zodiacale: Cancro

Cancro Luogo di Nascita: Roma

Roma Professione: Cantante, regista

Cantante, regista Altezza: 175 cm

175 cm Profilo Instagram ufficiale: @tiromancinoofficial

Federico nasce a Roma nel giugno del 1968 sotto il segno del Cancro da una famiglia originaria del sud Italia, più precisamente di Melito di Porto Salvo in provincia di Reggio Calabria. Da sempre appassionato di musica, nel 1989 decide di fondare il gruppo Tiromancino con il quale inciderà 4 album prima di cambiare etichetta musicale.

La carriera del leader dei Tiromancino

Il successo del gruppo musicale avviene a cavallo dell’inizio del nuovo secolo grazie al singolo “Due destini”, contenuto all’interno del disco “La descrizione di un attimo” e colonna sonora del film “Le fate ignoranti” di Ferzan Ozpetek. Nello stesso album sono presenti altre canzoni di grande rilievo come “Per me è importante” ed “Amore impossibile”.



Oltre alla musica, l’altra grande passione di Federico è il cinema. Il leader dei Tiromancino, pur continuando a collaborare negli anni con altri artisti come ad esempio Noemi e Fabri Fibra, si dedica per parecchio tempo anche alla regia. Videoclip, lungometraggi e anche film, anche se le sue pellicole non hanno riscontrato molto successo.

Nel 2018 ha pubblicato il disco “Fino a qui” che celebra i 30 anni della sua carriera. Nel 2017 inoltre è uscito il suo libro “Dove tutto è a metà”, scritto insieme a Giacomo Gensini.

Federico Zampaglione, la vita privata ed il dramma del fratello

Federico ha avuto una lunga relazione con l’attrice romana Claudia Gerini. Il rapporto è iniziato nel 2005 ed è terminato nel 2016. Nonostante non si siano mai sposati, dalla loro storia d’amore è nata Linda nel settembre del 2009. Inoltre i due hanno collaborato a molti video e film diretti da Zampaglione.

Negli ultimi anni il leader dei Tiromancino è impegnato sentimentalmente con l’attrice tarantina Giglia Marra, conosciuta in un locale della Capitale.

Difficile invece il rapporto con il fratello Francesco, che per qualche anno ha fatto parte della band di Federico prima di finire in un brutto giro legato alla droga. Inoltre nell’agosto del 2019 Francesco ha tentato di rapinare una filiale di Banca Intesa della capitale con una pistola giocattolo, finendo per essere catturato e condannato a 2 anni e 10 mesi per tentata rapina.