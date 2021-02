Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, è tornato a parlare ed ha rivelato un particolare del suo rapporto con la sua ex compagna Asia Argento

“Ogni 15 giorni Asia Argento viene a casa mia a Milano e resta a dormire con me”, queste sono le ultime dichiarazioni di Fabrizio Corona. L’ex paparazzo più famoso e chiacchierato d’Italia ha deciso di tornare a parlare ed ha svelato questo dettaglio del suo rapporto con Asia Argento. Pare che tra i due possa esserci un ritorno di fiamma, anche se Corona ha smentito questa notizia.

I due hanno avuto un breve flirt qualche anno fa e recentemente erano già stati visti insieme. Già un paio di anni fa lo stesso Corona aveva ammesso di provare piacere nel rivedere Asia Argento ogni tanto. Oggi Fabrizio Corona è agli arresti domiciliari a causa delle vicende giudiziarie delle quali tutti i giornali hanno parlato negli ultimi anni.

Fabrizio Corona ed Asia Argento, tutta la verità sul loro rapporto

Fabrizio Corona ha scelto Novella2000 per tornare a parlare della sua vita. Nel corso dell’intervista ha confermato una notizia che era già nota da almeno un paio di anni. L’ex re di tutti i paparazzi italiani (e non solo) da un po’ di tempo ha ripreso a vedere Asia Argento. Con l’attrice ha già avuto una storia d’amore qualche anno fa, terminata dopo alcuni mesi.

Gli ultimi aggiornamenti su Corona lo davano pronto a sposarsi con Lia Del Grosso, una manager avellinese classe ’73 con la quale si frequenta da diverso tempo. Le loro nozze erano state annunciate nel mese di febbraio e invece non ci sono ancora state, è probabile che per Fabrizio Corona sia cambiato qualcosa. Possibile un ritorno di fiamma con una sua ex?

Corona si è rifiutato di precisare l’entità del suo rapporto con Asia Argento ma ha ammesso che, rispetto a quando i due si sono lasciati, oggi non esiste più rancore e non ci sono più dissapori. Asia e Fabrizio oggi vanno d’amore e d’accordo, a tal punto da vedersi ogni due settimane nella casa milanese di Corona, dove l’ex marito di Nina Moric risiede agli arresti domiciliari.

“Ci siamo ritrovati, io e Asia siamo buoni amici. Io devo rispettare gli arresti domiciliari e non posso muovermi, lei mi raggiunge nella mia casa di Milano e viene a dormire da me, con me”. Queste le parole di Corona a Novella2000. Non ha voluto però precisare fino a quanto si spinge il loro rapporto.

“Non voglio sentire il termine ‘trombamici’, lo detesto ed è utilizzato spesso a proposito”. Quel termine, secondo Corona, indica una lacuna in un rapporto tra due persone piuttosto che un dettaglio. Secondo lui, in assenza di qualcosa di meglio, due persone si accontentato di appagare il proprio istinto in quel modo.

“Io e Asia non siamo fidanzati, ci vogliamo bene quando ci ritroviamo ma non abbiamo un progetto preciso, ognuno lascia all’altro i propri spazi. A 50 anni devi accettare quello che arriva”. Secondo Fabrizio Corona, il suo rapporto attuale con Asia Argento si può definire “una bella amicizia con turbamento”.

Quando gli viene chiesta qualche notizia in più sul matrimonio con Lia Del Grosso, Fabrizio Corona tergiversa e gioca in difesa. Alcuni mesi fa aveva smentito la notizia del suo matrimonio per poi rivedere le sue dichiarazioni ed annunciare le nozze. Lia e Fabrizio non sono mai stati fotografati insieme da quando stanno insieme. Con Asia, invece, è stata pubblicata su Instagram una foto di un bacio che ha attirato l’attenzione della cronaca rosa italiana. Al momento del matrimonio tra Fabrizio Corona e Lia Del Grosso non c’è traccia.