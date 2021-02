Il match di ieri sera Fiorentina-Inter non è stato trasmesso dalla tv di Suning: saltato l’accordo sui diritti tv per un mancato pagamento

Momento complicato a livello societario per l’Inter. La squadra nerazzurra da qualche settimana è ufficialmente in vendita e, come sempre avviene in queste fasi di trattativa, l’incertezza regna sovrana.

In attesa di vedere se la dirigenza manterrà fede a tutti gli impegni economici previsti, come ad esempio il pagamento degli stipendi arretrati entro fine marzo, continuano a rincorrersi le voci di un imminente passaggio di consegne con l’uscita di scena di Zhang e del gruppo Suning.

Purtroppo per i tifosi nerazzurri però le notizie che arrivano al di fuori dell’Italia non permettono loro di stare tranquilli. Quella di ieri, ad esempio, ha del clamoroso: Fiorentina-Inter non è stata trasmessa in diretta tv in Cina, paese dei proprietari del club.

E la cosa è ancor più incredibile se pensate che PPTV, la tv a pagamento cinese che aveva acquisito i diritti della Serie A, è di proprietà del gruppo Suning. A quanto pare, secondo quanto riportato da calciomercato.com, Zhang sarebbe indietro con i pagamenti nei confronti di IMG, società che commercializza i diritti della Serie A nel mondo.

Fiorentina-Inter senza diretta, proseguono le trattative

Nel frattempo, nonostante le smentite di rito, proseguono i contatti tra Suning e Bc Partners per il passaggio del pacchetto di maggioranza dell’Inter. Secondo quanto scrive Tuttosport il fondo di Londra avrebbe già provveduto ad alzare la posta dai 750 milioni fino ad una cifra vicina agli 800 comprendente anche il debito per oltre 400 del club.

Sul campo invece i nerazzurri, almeno in campionato, continuano a macinare vittorie e punti: dopo la sconfitta in Coppa Italia con la Juve, l’undici di Conte si è preso la vittoria a Firenze con le reti di Barella e Perisic e stamattina, in attesa del match dei cugini del Milan, si è svegliato in testa alla classifica. Con la speranza che la crisi societaria non porti la squadra a perdere concentrazione e punti.