Giornata piena di emozioni per Giulia Salemi che prima ha pianto per la sorella adottiva e poi ha avuto uno scontro con Pierpaolo

Serata davvero emozionante per Giulia Salemi nella casa del GF VIP. L’influencer ha infatti avuto modo di “riabbracciare” virtualmente la sua sorella adottiva Nausika che da molto tempo era scomparsa dalla sua vita.

Giulia e Nausika avevano vissuto insieme per 8 anni: la bambina era stata adottata dai genitori di Giulia fin quando la madre naturale aveva poi deciso di rivolerla. “Quando sua madre se l’è ripresa, ha promesso a mia madre che ce l’avrebbe fatta vedere – ha raccontato la concorrente del GF VIP – poi hanno discusso e ho avuto paura di cercarla fisicamente. L’ho cercata su Facebook, ma lei mi ha bloccata e ha cambiato nome”

Ieri Alfonso Signorini ha letto una lettera scritta da Nausika a Giulia e lei non ha potuto trattenere le lacrime e ringraziare il presentatore per il regalo. Inoltre Nausika ha rilasciato un’intervista al settimanale Dipiù rivelando: “Non mi sono mai dimenticata di Giulia e sono convinta che non si sia mai dimenticata di me”.

Pierpaolo accusa Giulia Salemi di non difenderlo mai

La serata di Giulia è stata quindi emozionante e piena di sorprese, ma non è finita con la diretta del programma. Al termine della puntata televisiva, infatti, la Salemi ha dovuto affrontare Pierpaolo che le ha mosso delle accuse pesanti.

L’ex velino, infatti, ritiene che la sua Giulia non l’abbia difeso abbastanza dalle accuse che gli sono state mosse: “Sono cinque mesi che sto qua e mi dicono che non prendo posizione, zerbino e tutto quanto. È una cosa per cui ho sofferto, sai che ci sono stato male. Non hai giocato di squadra. Punto. Questo è il mio pensiero”

La Salemi ha ribattuto chiedendo a Pierpaolo la stessa cosa, ovvero di difenderlo nei suoi diverbi con Tommaso Zorzi. Ma per Pierpaolo la storia è andata già abbastanza per le lunghe: “Da cosa ti devo difendere? Se ti dico non parlarne più e tu alla prima occasione lo fai di nuovo”. Insomma, un classico litigio di coppia.