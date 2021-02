Nel centro di Bordeaux c’è stata un’esplosione all’interno di un palazzo. Le autorità parlano di almeno 3 feriti e 2 dispersi

Momenti di paura a Bordeaux stamattina. Nel centro della cittadina francese, intorno alle 8 di mattina, c’è stata una forte esplosione nel quartiere della Boerie che ha danneggiato gravemente un palazzo.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco ed al momento stanno cercando di riportare la situazione alla normalità. A causa dell’esplosione, comunque, ci sarebbero almeno 3 feriti e 2 persone disperse.

Le secteur est entièrement bouclé l’explosion a été ressentie dans tout le quartier ce matin selon des voisins. pic.twitter.com/2XthCal5oc — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) February 6, 2021

Successivamente la stampa francese ha riportato che un uomo di 89 anni è in pericolo di vita a causa di una grave ferita riportata. Ancora non è chiara la dinamica dell’accaduto, ma sembra che si sia trattato di un’esplosione accidentale e non di un attacco terroristico.

Un homme de 89 ans a été grièvement blessé dans l’explosion et transporté au CHU. Deux personnes sont portées disparues et actuellement recherchées dans les décombres par une équipe cynophile. — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) February 6, 2021

(in aggiornamento)