Secondo i gossip che circolano su Myriam Catania sembra che ci sia una profonda crisi coniugale con suo marito Quentin e che il bel Mario Ermito si sia legato a lei.

Sembra che non corra in questo periodo buon sangue fra il Myriam Catania ed il marito Quentin Kammermann. I due infatti sembra siano ai ferri corti e la relazione stia giungendo al capolinea. Questa notizia però non è stata confermata da nessuna delle due parti.

Fino a prova contraria i due sarebbero ancora assieme, intanto però il famoso giornalista Gabriele Parpiglia pochi giorni fa aveva parlato di un presunto flirt fra la bella attrice e doppiatrice con il bellissimo Mario Ermito. In questo caso però l’attore sembrava aver smentito il tutto.

Nelle ultime ore però Matilde Brandi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Casa Chi che sembrerebbero invece confermare proprio quanto detto dal giornalista Parpiglia. Matilde e Myriam sono molto legate. Cosa avrà detto la Brandi?

Matilde Brandi su Myriam Catania e Mario Ermito: “Mi ha confidato che le piace”

Durante il suo intervento la bella Matilde Brandi, che da poco ha fatto sapere di essersi lasciata con il marito e di essere in profonda crisi con lui, ha dichiarato qualcosa di molto importante sulla sua amica. “Parlo spesso con lei, siamo amiche – dice Matilde – e credo che si sia lasciata col marito, che abbiano dei problemi”.

Le parole della showgirl romana vanno però molto verso la versione data da Gabriele Parpiglia, il giornalista che per primo aveva parlato di un flirt fra Mario Ermito e la bella Myriam Catania. Ricordiamo però che Mario Ermito aveva smentito tutto, ciò che dice Matilde Brandi invece va in una direzione diversa.

“Myriam mi ha confidato che Mario Ermito le piace e che è un bellissimo ragazzo, poi non so se è successo qualcosa di consistente. Per ora so che sono ancora amici” dice infatti la bella show girl che con Myriam Catania ha condiviso la sua esperienza al GF VIP.

Matilde Brandi ha quindi parlato di una spaccatura nella relazione fra la bella doppiatrice e suo marito. Una divisione in cui ha poi preso posizione la figura di Mario Ermito che sarebbe centro di sentimenti nuovi della bella doppiatrice Myriam Catania. Il tutto però non si sarebbe ancora tradotto in una vera e propria storia d’amore.

Sulla vicenda ancora nessuno dei due interessati si è espresso. Il legame che però c’è fra Myriam e Matilde è evidente e ciò che dice quest’ultima potrebbe corrispondere davvero alla realtà dei fatti. Seguiranno sicuramente dei nuovi sviluppi.