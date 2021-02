Ogni qualvolta c’è da difendere la propria mamma, la bellissima Guenda Goria scende in campo e non le manda assolutamente a dire. Questa volta nel mirino Francesco Baccini.

Non è un periodo semplice per Maria Teresa Ruta che all’interno della casa del GF VIP ha ormai superato le venti nomination superate. La storia che ha raccontato all’interno della casa più spiata d’Italia per quanto riguarda Francesco Baccini aveva infatti convinto poco.

Ieri durante il consueto appuntamento settimanale la bella show girl, madre della bellissima Guenda Goria, aveva avuto un confronto con il famoso cantante di “Sotto questo sole” il quale aveva smentito le parole di Maria Teresa raccontando una versione diversa in cui entrava un terzo uomo.

Guenda in quel momento sembrava averla presa sullo scherzo, ma a quanto pare la figlia dell’inquilina più “veterana” all’interno della casa del GF VIP non ha preso bene le parole del cantante ed ha affidato a Twitter un commento in materia.

Guenda Goria si scaglia contro Francesco Baccini e poi si toglie qualche sassolino

Mamma Ruta ma io come faccio a gestire i tuoi flirt?? Ora che dico?? Io c’ ero!! 😂😍😍💖 — Guenda Goria (@guenda_ggoria) February 2, 2021

Il tutto, da come possiamo vedere dal tweet di cui sopra, era iniziato tempo fa in modo anche abbastanza scherzoso, senza prendere la faccenda molto sul serio. Quando però si è arrivati al confronto fra la madre e Francesco Baccini sembra proprio che ne sia rimasta scottata. Maria Teresa Ruta lo aveva anche detto di essere finita nei guai.

Guenda Goria non ha infatti assolutamente preso bene le parole del cantante Francesco Baccini ed infatti ha deciso di affidare ai social il suo sfogo che è stato subito ricondiviso da tantissimi fan del duo madre e figlia. Guenda avrebbe accusato infatti il cantante di essere stato troppo poco garbato e di anzi aver anche ferito la mamma di lei.

Nell’opinione di Guenda Goria, il cantante si sarebbe fatto pubblicità anche un po’ sulle spalle della faccenda accaduta ed in modo poco corretto siccome la mamma aveva omesso alcuni dettagli della faccenda solamente per evitare di creare problemi a persone terze. Di seguito riportiamo integralmente i tweet di Guenda.

Parliamo di una donna la cui madre in questo periodo è al centro di troppe polemiche, sia al di fuori che dentro la casa. E’ lecito che Guenda sia scesa in campo per difendere la propria mamma. Voi cosa ne pensate? Siete dalla parte delle Rutas o di Francesco Baccini?

Questa ossessione della verità a tutti i costi? A volte si omette qualcosa per tutela di persone terze. I racconti ingentiliti hanno a che fare con il garbo e non con la menzogna. E di garbo Francesco Baccini non ne ha avuto. — Guenda Goria (@guenda_ggoria) February 9, 2021

Baccini e’ riuscito in pochi minuti a sbugiardare e infangare una donna, a cantare in playback sbagliando l’ attacco e a fare pubblicità ai suoi film. Si chiede se ha rischiato la vita. 20 anni fa no. Ma se ti reincontro…

Facciamo due chiacchere ! — Guenda Goria (@guenda_ggoria) February 9, 2021