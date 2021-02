Sembra proprio che Floriana Secondi da Barbara d’Urso abbia perso la pazienza per l’Isola dei Famosi. Al centro della polemica Ilary Blasi e Giovanni Ciacci?

La tutto pepe Floriana Secondi, ex concorrente della casa del Grande Fratello ed accanita opinionista dei programmi di Barbara d’Urso ha letteralmente perso la calma durante la trasmissione di Pomeriggio 5 di oggi. Era su tutte le furie e non le ha di certo mandate a dire.

Le parole pronunciate dalla peperina Floriana Secondi hanno fatto a notevole ragione sospettare che sia stata scartata dalla produzione di Ilary Blasi per l’Isola dei Famosi. L’opinionista di Barbara d’Urso, tra una opinione e l’altra sulla diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip ha infatti raccontato il suo malessere.

Non ha potuto fare a meno di nascondere tutta la sua delusione in quanto non è stata scelta per un progetto lavorativo a cui teneva tanto e per cui si era preparata. Tutto ciò che ha detto ha fatto riferimento ad un programma che inizierà a breve e che sembra proprio essere l’isola dei Famosi.

Floriana Secondi svela Giovanni Ciacci all’Isola dei Famosi? La furia della ex gieffina

Come mai si parla di Isola dei Famosi siccome lei non ha fatto menzione esplicita? Ebbene nei giorni scorsi è trapelata una indiscrezione secondo cui Giovanni Ciacci avrebbe partecipato alla nuova edizione dell’isola più spiata d’Italia. Sembrerebbe proprio che questa cosa non l’abbia digerita la Secondi che sui social si era scagliata contro di lui ricondividendo un sondaggio che chiedeva chi fosse più famoso fra lei e Ciacci.

Il pubblico ha quindi fatto due più due ed il fatto che la Secondi avesse fatto presente di “non avercela con Giovanni Ciacci, ma con il non essere stata presa anche lei nel format” ha permesso di collegare il tutto e mettere i puntini sulle “i”.

Floriana Secondi non si è proprio trattenuta ed ha infatti raccontato di essersi preparata anche fisicamente per questo nuovo progetto (mostrando inoltre anche degli addominali scolpiti) ed ha chiesto pure alla padrona di casa se avrebbe potuto aiutarla.

La bella conduttrice partenopea, con suo dispiacere, ha ribadito che in questo nuovo progetto non ha nulla a che fare. Ha però inoltre specificato che quando arriverà il momento di dover guidare il suo sicuramente penserà ad un ruolo adatto al suo personaggio.

La Secondi non si è però assolutamente fermata ed ha poi detto: “Barbara, io ci andrei anche a gratis, ma credevo tanto in questo programma. Lo sentivo davvero mio e Giovanni credimi che ti avrei aiutato“ ha tuonato, ma Ciacci ha poi risposto affermando di non avere la benché minima idea di sapere a cosa si stesse riferendo e che non ha preso nessun accordo con nessun altro programma al di fuori di quelli che condotti dalla d’Urso.

E’ vero quello che dice Floriana? Giovanni Ciacci sarà all’Isola dei Famosi mentre lei no? C’è qualcosa che ci nascondono? Insomma, lo scopriremo a breve.