Francesco Paolantoni, uno dei volti più noti del programma “Stasera tutto è possibile” nasconde dietro la sua maschera d’attore un lutto che ha cambiato la sua vita per sempre.

Da “Mai dire goal” a “Stasera tutto è possibile”, Paolantoni non ha mai fatto mancare il sorriso al suo pubblico, un sorriso che ha rischiato di perdere a causa di un terribile lutto.

L’attore tornerà a divertire gli spettatori nel programma Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano De Martino, ma prima di ascoltare il suo naturale istinto comico, bisogna sapere che dietro quella personalità si nasconde una forte sofferenza, conseguenza del doloroso evento che ha vissuto.

Si può percepire la sua personalità anche dai suoi profili social, aggiornati costantemente con simpatici video e pillole della sua vita.

La sua vita privata, però, resta un mistero, al di là di qualche occasionale confessione, come quella di non essere un amante del matrimonio – e per questo l’attore ha scelto di non sposarsi – o quella del lutto che lo ha colpito nel profondo. Oltre ad avere un ottimo senso dell’umorismo, infatti, Paolantoni possiede una delicatezza, sinonimo della sensibilità che ha sviluppato dopo questa perdita.

Il racconto della perdita che ha colpito Paolantoni

La confessione è avvenuta durante un’intervista con Caterina Balivo a “Vieni da me”, durante la quale si è aperto e ha spiegato anche tutto il suo amore verso i suoi personaggi.

Nel corso della puntata Paolantoni ha ripercorso tutta la sua vita, parlando delle sue passioni, della sua famiglia e di come ha deciso di fare l’attore. Ma la sua strada è stata tutt’altro che liscia.

Uno degli ostacoli che l’attore ha dovuto affrontare e che ha cambiato totalmente il suo modo di vedere ed affrontare la vita, è stata la pesante perdita del padre, all’età di vent’anni, del quale parla con un tenerissimo sorriso.

Un padre dolce con i figli e gentile con le persone, che dopo la sua morte ha lasciato a Francesco un incolmabile vuoto e la consapevolezza che da quel momento avrebbe dovuto allargare le spalle e affrontare il mondo con il coraggio e il sorriso che ancora oggi riesce a trasmettere.