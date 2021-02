Stasera tutto è possibile, con ospite Biagio Izzo. Con il conduttore Stefano De Martino anche il noto comico. Conosciamo anche la bellissima Federica, compagna dell’attore napoletano



Biagio Izzo è uno dei comici della florida scuola napoletana. Molto apprezzato in tutta Italia, è stato attore di molti film di successo (tra cui anche diversi cinepanettoni) e si vede spesso in tv. Al di là del suo talento di comico, Biagio spicca per la sua simpatia e grande naturalezza nel sorridere e scherzare, sempre in modo originale e spiritoso.

Izzo sarà ospite di Stefano De Martino nella prossima puntata di “Stasera tutto è possibile”, il fortunato show di Rai 2 che si registra proprio negli studi di Napoli, in viale Marconi. Un’accoppiata vincente e simpatica, quella formata da Izzo e De Martino.

Biagio Izzo a “Stasera tutto è possibile”: chi è sua moglie, Federica Apicella

Della vita privata del comico non si conosce molto, essendo lui e la sua famiglia molto riservati. Lui si è sposato con la bella Federica Apicella, una ex modella che voleva intraprendere una carriera televisiva. La donna, all’epoca giovanissima, lavorava alla Rai di Napoli come figurante e proprio in quelle occasioni aveva conosciuto Biagio Izzo. Tra i due è nata una bella storia d’amore, con il matrimonio tra i due celebrato il 30 agosto 2008.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Biagio Izzo (@biagio_izzo_official)

E’ il secondo per Biagio Izzo, che in passato fu sposato con Teresa, dalla quale ha avuto due figlie, Alessia e Valeria. E proprio la primogenita, Alessia, ha reso Biagio nonno per la prima volta. Ma l’attore da Federica Apicella ha avuto altri due figli: Martina e Raffaele. La bella Federica è figlia di una dinastia di noti parrucchieri napoletani, e ora ha abbandonato la carriera di modella per dedicarsi alla famiglia.