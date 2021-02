Avanti un altro è pronto a tornare in prima serata: sarà uno show di dieci puntate speciali condotto sempre da Paolo Bonolis

Avanti un altro sta per tornare in prima serata. Il game show condotto da Paolo Bonolis è da tempo uno dei programmi tv più amati dagli italiani grazie soprattutto ai momenti di ironia regalati dal suo presentatore che, come è noto, ama scherzare con i concorrenti del gioco.

Nato come un programma per il pre-serata, il gioco però ha avuto un grandissimo riscontro anche in prima serata quando sono andate in onda delle puntate speciali. Ecco dunque che Canale 5 ha deciso di riproporlo per il dopo cena in una serie di 10 puntate che saranno trasmesse a partire dal mese di marzo e che inizieranno dopo “Striscia la notizia”.

Avanti un altro, la data di inizio e le novità

Il programma, dunque, non andrà a sostituire “Caduta Libera” ma bensì andrà in onda in prima serata per dieci settimane. Il giorno scelto dagli editori è il venerdì sera e si inizierà il 12 marzo 2021.

Al fianco di Paolo Bonolis ci sarà come sempre la sua “nemesi”, vale a dire Luca Laurenti. Alle componenti tipiche del gioco verranno aggiunti dei momenti di puro varietà, ed in questo senso la coppia Bonolis-Laurenti è una garanzia: basti vedere il successo di “Ciao Darwin”.

Oltre ai concorrenti classici dello show si sfrutterà anche l’ondata dei vip e della beneficenza: in molte puntate ci saranno ospiti famosi che cercheranno di raggiungere il premio più alto per poi devolvere il tutto in beneficenza. Non ci resta che attendere qualche settimana e poi potremo ravvivare il nostro venerdì sera in compagnia di “Avanti un altro”.