Emily Ratajkowski si è mostrata in tutta la sua bellezza nonostante il pancione. Curve mozzafiato per la modella e attrice

C’erano una volta le donne dello spettacolo che durante la loro gravidanza evitavano in tutti i modi di mostrarsi in pubblico. Per loro farsi vedere senza trucco e con qualche chilo in più era un delitto mortale che poteva costargli la carriera.

Per fortuna questa usanza è andata sempre più ad affievolirsi e sono state già in tante a mostrarsi orgogliose di diventare mamme: in fondo non c’è niente di più bello che portare in grembo una nuova vita.

Emily Ratajkowski è una di quelle donne che ha scelto di condividere con i suoi followers alcuni momenti della sua gravidanza. Ecco dunque un selfie scattato nel suo bagno, completamente nuda e con una didascalia davvero esplicita: “Alcune volte mi sento come Winnie the Pooh in versione essere umano, altre volte mi sento come una dea della fertilità con un bel sedere. Ho scattato queste foto in un giorno in cui mi sentivo come la seconda opzione. In ogni modo so che molto presto sentirò la mancanza di questa pancia e di questi calcetti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata)

Emily Ratajkowski, lo shooting col pancione

La foto in questione è di qualche giorno fa, ma successivamente l’attrice e modella ha voluto immortalare questi momenti della sua vita anche in uno studio fotografico specializzato. Ne sono venute fuori delle foto davvero bellissime, con Emily e le sue curve in bella evidenza. Anche alcune di queste immagini sono state condivise sui canali social della Ratajkowski.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata)

L’attrice statunitense aspetta un figlio dal produttore cinematografico Sebastian Bear-McClard, sposato in gran segreto due anni fa.