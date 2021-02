Dopo la morte del fratello Lucas, Juliano Mello è tornato a parlare del tragico evento e della decisione a margine di Dayane

Dayane Mello e la morte del fratello Lucas, un argomento che ormai da qualche settimana domina tutte le riviste di gossip ed è diventato un tema dominante di questa edizione del Grande Fratello Vip. Dopo il tragico incidente del giovane brasiliano infatti, la modella è stata ad un passo da abbandonare il reality show.

Un momento triste che ha coinvolto anche tutti gli altri familiari del ragazzo, come ad esempio il fratello Juliano Mello che ha parlato della vicenda in una lunga intervista al settimanale “Chi”, descrivendo l’attimo in cui alcuni suoi amici gli hanno dato la triste notizia: “Erano le 3 e 16 del mattino, hanno bussato alla mia porta in lacrime e con un filo di voce mi hanno detto che era morto. Il mio cuore si è spezzato”.

Il fratello di Dayane ha poi commentato la decisione di sua sorella di rimanere all’interno della casa: “Le ho detto che doveva continuare a rimanere in gioco e vincere per nostro fratello!”, ha spiegato, aggiungendo che loro tre erano molto uniti e che tutta la famiglia era molto orgogliosa della sua avventura al GF VIP.

Juliano Mello e quel tatuaggio di famiglia con Dayane

Tra l’altro, sempre secondo il racconto di Juliano, se non ci fosse stato il Covid probabilmente Lucas non sarebbe mai morto tragicamente. I due fratelli avevano infatti deciso di prendere un aereo per l’Italia e raggiungere Bubi, la figlia di Dayane e di Stefano Sala, per tifare tutti insieme per la vittoria della brasiliana. Ma purtroppo, essendo bloccati i voli dal Brasile per il nostro paese, sono rimasti a casa ed è avvenuto in quei giorni l’incidente mortale.

Juliano, Lucas, Dayane ed il loro papà erano molto uniti, tanto è vero che il ricordo più bello dei Mello è una vacanza insieme in Cile in cui si sono fatti fare un tatuaggio identico: gli uomini sul braccio, lei dietro la schiena.