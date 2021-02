Ha subito un lutto molto grave nella sua vita proprio qualche giorno fa. La sua famosissima sorella è la prima finalista del GF VIP. Parliamo di Juliano Mello.

Come sappiamo, la famiglia della bellissima Dayane Mello conta molti fratelli, ma alcuni di loro hanno avuto dei padri diversi. Come infatti ci aveva spiegato la modella sotto i riflettori della casa più spiata d’Italia, la loro mamma non ha mai avuto una vita facile e molte volte sembra abbia dovuto svolgere attività per lei non piacevoli.

Sembra infatti che la donna per sopperire alla povertà che aveva colpito la famiglia si fosse data a fare favori di natura sessuale in cambio di denaro.

Juliano è uno dei fratelli di Dayane nato da una delle relazioni della mamma. Lei è affezionatissima a lui ed infatti durante sempre i consueti appuntamenti con la casa più spiata d’Italia non sono mancati momenti di emozioni ed unità.

Juliano Mello: chi è il fratello di Dayane la prima finalista del GF VIP

Nome e Cognome: Juliano Mello

Juliano Mello Data di nascita: non ancora disponibile

non ancora disponibile Luogo di Nascita: Brasile

Brasile Età: circa 31 anni

circa 31 anni Altezza: non ancora disponibile

non ancora disponibile Peso: non ancora disponibile

non ancora disponibile Segno zodiacale: non ancora disponibile

non ancora disponibile Professione: barbiere

barbiere Figli: non ha figli

Nella vita di mestiere fa il barbiere. La sua data di nascita non la si conosce con esattezza, ma si può ipotizzare che abbia poco più di 31 anni, considerando che è nato prima di Dayane. Jualiano è nato quando la mamma aveva soli 18 anni ed è l’unico fratello ad avere anche lo stesso padre in comune con Dayane.

Purtroppo sta condividendo assieme alla propria sorella ed i propri fratelli il lutto per la morte del loro giovane fratello di nemmeno 27 anni. Profondamente segnati da questa tragedia hanno stretto attorno a loro l’abbraccio del pubblico italiano e non.

Dayane è legata a tutti i fratelli avendo, però, un rapporto speciale proprio con il caro Juliano di cui, nella casa del Grande Fratello vip, ha detto: “Juliano per me è sempre stato il mio papà e la mia mamma”. Aggiungendo inoltre: “Ha rinunciato a tantissime cose, ha rinunciato anche alla sua ragazza per stare con me. Il nostro sogno è stare insieme, lui non vuole lasciarmi da sola. È un pezzo di me, non potrei fare a meno di lui”.

Il dolore che hanno provato per la perdita del giovane fratello in circostanze così tragiche ha lasciato un profondo segno in entrambi, stasera ne avrebbero parlato a Live non è la d’Urso assieme alla bella conduttrice partenopea. Purtroppo però il giovane uomo non è riuscito a sentirsi in grado di partecipare al programma. Il dolore è ancora troppo forte, vivo e reale.