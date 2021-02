Sanremo 2021 ospiti: due big dello spettacolo italiano in trattativa

Sanremo 2021 ospiti: trattativa a sorpresa con due big dello spettacolo italiano amatissimi dal pubblico. Amadeus conferma



A quattro settimane dal via della prima serata, il Festival di Sanremo 2021 è ancora un cantiere aperto. Ma adesso che il Cts ha dato il via libera allo spettacolo, anche se con regole rigidissime, la Rai e Amadeus stanno lavorando per allestire un cast di valore assoluto. E nelle ultime ore sono spuntati a sorpresa due nomi fortissimi come ospiti.

Sul palco dell’Ariston infatti potrebbe tornare, a distanza nove anni dall’ultima volta, Adriano Celentano. E con lui, ma non è chiaro se nella stessa serata, anche Roberto Benigni. L’indiscrezione è arrivata dall’agenzia Adnkronos nel pomeriggio di oggi. In serata poi anche la conferma da parte del conduttore e direttore artistico del Festival. “Li abbiamo contattati. Attendiamo la loro risposta”, ha fatto sapere Amadeus in una nota.

Adriano Celentano manca dal 2012, quando era stato al fianco di Gianni Morandi in due serate occupando di fatto il palco per più di 40 minuti. Prima c’era stato anche nel 2004, per la serata finale. Ma in questa occasione la Rai potrebbe giocare una doppia carta a sorpresa sempre che anche Roberto Benigni accetti l’invito.

L’attore e regista toscano ha come manager Lucio Presta, lo stesso del conduttore Rai. In un primo momento lo stesso Presta aveva smentito le indiscrezioni ma ora che Ama è uscito allo scoperto sembra difficile potersi tirare indietro. Non sarebbe comunque la prima volta di Celentano e Benigni insieme: nel 2005 l’attore partecipò come ospite al programma ‘Rockpolitik’ e insieme scrissero una lettera a Silvio Berlusconi.

Sanremo 2021, le scelte di Amadeus: il conduttore spiega la scelta delle canzoni e degli ospiti

Amadeus nelle ultime ore è stato ospite su Rai 1 a ‘Italia sì’ svelando un po’ di aneddoti su questa edizione del Festival. Intanto per scegliere le 26 canzoni in gara tra i Big la commissione ne ha ascoltate circa 960 e non è stato davvero facile.

Ora però è quasi tutto pronto: ogni serata durerà dalle 5 alle 6 ore, in linea con quello che era stato negli anni scorsi anche se non ci sarà il pubblico. E il conduttore sarà circondato da tante bellissime donne. Naomi Campbell sarà ospite nella prima serata, quella del 2 marzo 2021, mentre Elodie arriverà ma non è stato svelato quando.

Altro nome caldo è quello di Vanessa Incontrada non si è sbilanciato più di tanto: “È un’attrice molto brava, una bravissima conduttrice e felice di averla conosciuta e incontrata tante volte”, ha risposto lui senza sbilanciarsi. Al Festival 2021 invece tornerà come ospite Ornella Vanoni che presenterà il suo cinquantesimo che si intitola ‘Unica’.