A live non è la d’Urso la prima moglie di Walter Zenga racconta la propria verità. Elvira Carfagna di certo non le ha mandate a dire su Roberta Termali.

All’interno dello studio di Barbara d’Urso dobbiamo dire che il clima era già diventato incandescente siccome c’è stato una discussione molto forte fra Riccardo Signoretti ed Alba Parietti in merito ad una domanda posta ad Elvira Carfagna, la prima moglie di Zenga padre.

Proprio a tal proposito è venuto fuori che all’inizio la prima moglie di Walter e la seconda moglie, Roberta Termali, si stesse creando un rapporto di amicizia prima che poi quest’ultima di avvicinasse a Walter Zenga diventandone poi la seconda moglie.

Insomma, un clima non proprio piacevole quello iniziale. Elvira Carfagna ha poi raccontato la sua verità facendo delle accuse molto importanti.

Elvira Carfagna a Live non è la d’Urso: “Roberta Termali mi ha ingannata”

E’ spuntato fuori dalle accuse poste dalla prima moglie di Walter Zenga che da parte di Roberta Termali c’è stato un avvicinamento di troppo nei confronti del leggendario calciatore. In pratica la bella prima moglie di Walter Zenga ha accusato la seconda, Roberta Termali, mamma di Nicolò ed Andrea Zenga, di aver ostacolato la relazione e poi essersi presa Walter.

Accuse molto importanti e che hanno lasciato senza parole la stessa bella conduttrice partenopea che era naturalmente all’oscuro di questo retroscena. Sembra quindi che Roberta Termali abbia avuto un ruolo decisivo nei confronti della rottura del primo matrimonio del leggendario calciatore.

“E’ entrata a casa mia da amica ma in realtà non era così, voleva portarmi via il marito. E’ venuta con l’inganno a casa mia” dichiara Elvira Carfagna. La stessa opinionista Caterina Collovati ha confermato la versione della prima moglie di Walter Zenga affermando che le due hanno avuto un rapporto di amicizia di lunga data e che lei ha saputo molte cose ed assistito ad altre che non ha voluto dire.

“Ho assistito ad una scena che non posso raccontarti, mi ricordo delle lacrime di Elvira a telefono” sottolinea l’opinionista per sostenere la tesi portata avanti dalla prima ex moglie di Walter Zenga.

La d’Urso è visibilmente restata sbigottita da queste parole e come di consuetudine ha ricordato alla donna che naturalmente si è assunta le responsabilità di ciò che ha detto. Il tutto naturalmente sconvolge non poco siccome è un retroscena di cui mai nemmeno si era fatta menzione.