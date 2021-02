Un dolore troppo forte quello del fratello di Dayane Mello, Juliano, che questa sera ha deciso di non partecipare come ospite al programma Live non è la d’Urso.

Juliano Mello è uno dei fratelli di Dayane, la prima finalista della casa del GF VIP, nato da una delle relazioni della mamma. Lei è affezionatissima a lui ed infatti durante uno degli appuntamenti settimanali con la casa più vista d’Italia e Brasile ne ha parlato molteplici volte.

I due fanno parte di una famiglia molto numerosa e la loro storia abbiamo imparato ad amarla ed apprezzarla in ogni sua sfumatura, rispettandone ogni sorta di criticità raccontata dalla bella modella brasiliana ai microfoni di Alfonso Signorini.

Questa sera Juliano è stato invitato come ospite nel salotto serale di Live non è la d’Urso per condividere il proprio dolore con la bella conduttrice partenopea in memoria del proprio fratello morto in un tragico incidente.

Juliano Mello non va a Live non è la d’Urso: “Non se la sentiva”

Un dolore troppo forte quello della perdita del tanto amato fratello. Un dolore che è lancinante e continua a battere continuamente nella mente di chi ne sta soffrendo. Purtroppo una tragedia del genere è imprevedibile e lascia il segno nel cuore di chi resta senza chi lo ha lasciato.

Questo è il caso del forte dolore che in questi giorni attanaglia la famiglia Mello. Abbiamo avuto modo di vedere quanto stia soffrendo Dayane Mello nella casa del GF VIP con il sostegno dei suoi compagni e coinquilini che la sostengono e cercano di darle sollievo.

Il dolore di Dayane è visibile perché è in una casa circondata di telecamere, ma proprio di Juliano non sappiamo cosa stia vivendo in questi giorni. Perdere un fratello è un qualcosa che mai si potrebbe lontanamente immaginare. Per il giovane uomo sono i giorni peggiori della sua vita.

Proprio per queste ragioni Juliano Mello non se l’è sentita di recarsi in studio per parlarne con Barbara d’Urso. Quest’ultima però non ha assolutamente mostrato alcun segno di remore. La bella conduttrice partenopea ha infatti compreso subito lo stato d’animo del giovane uomo rispettando in pieno la sua volontà e stringendosi al dolore che sta provando.

“Ognuno elabora un lutto come meglio sente e nessuno deve giudicare”. Alcuni questo concetto non lo capiscono. Quante cose avrei da dire a riguardo! #noneladurso — Giusy 🇦🇺🇮🇹🇪🇺 (@Katanesella) February 7, 2021