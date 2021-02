Quando mancano poche settimane all’inizio dell’Isola dei Famosi, cominciano a circolare i nomi dei naufraghi. Jill Cooper ha deciso

Mancano ormai poche settimane all’inizio dell’Isola dei Famosi, il celebre reality show ambientato in Honduras. Cominciano quindi a circolare i nomi dei primi concorrenti del programma condotto da Ilary Blasi, ma sulle riviste specializzate si parla anche di coloro che per un motivo o per un altro hanno deciso di rinunciare.

Una di queste è Jill Cooper, che invece era data quasi per certa come concorrente dello show. In un’intervista rilasciata ad “Oggi” la celebre personal trainer ha dichiarato di non poter partecipare per incompatibilità con il programma “Detto Fatto”: “Mi avevano invitato a partecipare, ma i miei obblighi contrattuali con Detto Fatto e con il canale HSE24 non coincidono con i tempi dell’avventura in Honduras. Sono dispiaciuta e spero di avere un’altra opportunità”.

In realtà i problemi per Jill non sono solo di tempistiche, ma anche di cachet. Secondo varie fonti, infatti, quello che il reality le avrebbe offerto sarebbe troppo basso e non compenserebbe la perdita dei guadagni ottenuti con Detto Fatto.

Isola dei Famosi: oltre a Jill Cooper non ci sarà nemmeno Alvin

Se Jill Cooper non ci sarà, sono invece parecchi i nomi che sembrano aver confermato la loro presenza all’Isola dei Famosi: si va da Amedeo Goria a Clemente Russo, ma anche Francesca Lodo ed Alex Nuccetelli.

Per quanto riguarda gli opinionisti in studio si fanno i nomi di Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, che però sarà impegnato col Grande Fratello fino a fine mese. In Honduras, invece, non ci sarà lo storico inviato Alvin. Dopo aver partecipato alle edizioni del 2015, 2016 e del 2019, il conduttore ha deciso di cambiare aria e di dare una svolta alla sua carriera ed ha salutato i suoi fans sui social: “E’ arrivato però il momento di fare altre esperienze che mi gratifichino. Ciao a tutti e a presto. 3… 2… 1… LIBEROOOO”.