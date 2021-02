Il Codacons scende in campo alla vigilia del Festival di Sanremo e chiede che si faccia chiarezza sui cachet di Amadeus e di sua moglie

Il Festival di Sanremo ha sempre attirato molte polemiche, sembra quasi che non se ne possa fare a meno. Dopo alcune battute infelici pronunciate lo scorso anno, Amadeus fu accusato di sessismo da diversi giornali e fu costretto a chiedere scusa pubblicamente per il malinteso. Anche quest’anno non mancano le polemiche.

Dopo aver combattuto, invano, per avere il pubblico in sala, adesso Amadeus deve affrontare anche il Codacons. Il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, infatti, ha chiesto alla Corte dei Conti di verificare quanto percepiranno alcuni dei protagonisti che saliranno sul palco dell’Ariston dal 2 al 6 marzo.

Il Codacons punta il dito soprattutto contro Amadeus e sua moglie, Giovanna Civitillo. Ma sono state richieste verifiche anche sui cachet degli ospiti che ogni sera si alterneranno. Una vigilia sicuramente turbolenta, come se non bastassero tutte le norme contro il Covid che gli organizzatori devono affrontare. Ma vediamo nel dettaglio cosa ha attirato l’attenzione del Codacons.

Perché il Codacons ce l’ha con Amadeus e sua moglie? Ecco il motivo

Il Codacons ha ufficialmente richiesto alla Corte dei Conti di fare chiarezza sui cachet di alcuni dei protagonisti del prossimo Festival di Sanremo. I riflettori sono stati accesi soprattutto su Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, che quest’anno condurrà PrimaFestival. Il Codacons ha presentato un esposto alla magistratura contabile.

Il motivo sarebbe il cachet che la Rai pagherà alla moglie del noto presentatore, considerato troppo alto e, di conseguenza, sospetto. Ma non è soltanto Giovanna Civitillo l’unica persona ad essere sottoposta a controlli. Come ormai è noto da tempo, alla kermesse musicale parteciperà anche Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese del Milan.

Il fuoriclasse rossonero percepirà 50 mila euro a serata, per un totale di 250 mila euro. E’ lo stesso riconoscimento che andrà a Fiorello. Elodie, invece, guadagnerà 25 mila euro per essere presente ad una sola delle cinque serate totali. Al momento non sono note le cifre che percepiranno gli altri personaggi che parteciperanno al Festival.

Secondo il Codacons, la Rai non avrebbe badato a spese per organizzare Sanremo. Ma la questione più importante riguarda la presenza di Giovanna Civitillo a PrimaFestival: “È una situazione che la Corte dei Conti dovrà monitorare con attenzione”, sottolinea il Codacons. “I compensi che la Rai paga agli ospiti del Festival sono soldi dei cittadini, versati attraverso il canone”.

Lo ha affermato Carlo Rienzi, presidente del Codacons, che ha aggiunto: “Crediamo che sia doverosa e necessaria una verifica della congruità di tali spese”. Rienzi ha chiarito che queste verifiche devono essere fatte nell’interesse della collettività che finanzia tutta l’organizzazione del Festival di Sanremo.

Il festival non è ancora iniziato e già ci sono polemiche, ne vedremo delle belle! Al momento non sono arrivare risposte da Amadeus o da sua moglie. Nemmeno i vertici Rai hanno risposto alle parole di Rienzi. Non è escluso che nei prossimi giorni possa arrivare un comunicato della Rai sulla vicenda.