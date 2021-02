Belen incinta sfoggia un look, anzi due: in casa preferisce stare molto comoda anche perché la pancia comincia a crescere. Ma fuori è un’altra musica

Cinque mesi e un pancino che si intravvede appena ma è già sufficiente per cambiare look. O forse, perché Belen Rodriguez a sempre come stupire. Un conto sono le immagini rubate dai paparazzi, che nelle ultime settimane hanno fatto intuire ampiamente la novità in arrivo. Un altro invece quelle posate accanto al fidanzato Antonino Spinalbese, e qui l’argentina si scatena.

Basta guardare le ultime immagini che ha postato su Instagram. Ha scelto di dare un taglio alle inquadrature a mezzo busto, come se avesse qualcosa da nascondere (e in effetti era proprio così), e ha deciso di mostrarsi in tutta la sua bellezza e sensualità. Per un po’ lascerà da parte i bikini della linea che disegna insieme a Cecilia. Spazio alla comodità ma con stile.

Così, per queste prima uscita da donna incinta e consapevole, ha puntato su un tubino con spacco laterale e maniche lunghe color senape, tanto semplice quanto elegante. E sotto, un paio di camperos neri senza tacco che si sposano benissimo con il resto del look. Soprattutto sono uno degli accessori più ricercati nella stagione che sta per arrivare, segno che la showgirl non ha perso di vista i suoi obiettivi.

Belen incinta, un look diverso da quando aspettava Santiago? Proviamo un confronto

Belen Rodriguez conferma la sua gravidanza e al tempo stesso tutto il suo amore per Antonino, l’uomo che gli ha fatto dimenticare Stefano De Martino e aperto una nuova fase della sua vita. Sono bastate queste immagini per scatenare i suoi follower, che non perdono nemmeno un passo della sua vita. Ha postato queste due immagini per ringraziare tutti quelli che le hanno fatto gli auguri dopo iol servizio su ‘Chi’. Ma intanto ha fatto vedere che, pancia o non pancia, lei non cambia.

Un successo clamoroso: quasi 600mila like per la prima immagine, altro 300mila per la seconda e migliaia di commenti. Belen non ha perso il suol fascino, anzi semmai adesso tutti la guarderanno con occhi diversi aspettando che arrivi il giorno del parto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

L’argentina quando era incinta di Santiago, otto anni fa (è nato il 9 aprile) non aveva rinunciato a mostrarsi in shorts. Questa vota invece sembra che voglia puntare su un look più sobrio per la sua ‘Pancita‘ come l’ha subito battezzata: un top e un paio di leggings neri che lasciano scoperto il ventre per stare in casa. Tanto basta per eleggerla ancora una volta la mamma più sexy del web.