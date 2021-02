Paris Hilton testimonia la terribile esperienza degli abusi fisici e psicologici subiti alla Provo Canyon School, un incubo che continua a tormentarla.

Per quanto possano sembrare invidiabili e irraggiungibili, le vide delle star, a volte nascondono tremendi scheletri nell’armadio.

È il caso della modella, cantante, attrice ed ereditiera della lussuosa catena di hotel Hilton, Paris Hilton, che dietro all’apparente volto “ingenuo”, cela una terribile storia.

Una storia di abusi fisici e psicologici, che la star ha vissuto per 11 mesi alla Provo Canyon School e che ha deciso di raccontare a supporto del disegno di legge, in America, di una maggiore attenzione del governo sui centri di riabilitazione giovanile.

È proprio da lì che ha inizio l’incubo di Paris Hilton: quando i genitori decidono di attenuare il suo irruento carattere da adolescente, chiudendola in un centro di riabilitazione.

Paris Hilton e il centro di riabilitazione

I genitori di Paris Hilton, miliardari e proprietari della famosissima catena di Hotel “Hilton”, non riuscivano a tenere sotto controllo la sua personalità, così, durante l’adolescenza, hanno deciso di affidarla ad un centro di riabilitazione.

Così, all’età di 16 anni, in quel centro, la Hilton ha affrontato violenze di tutti i tipi. Alla commissione senatoriale di Giustizia ha raccontato dei suoi maltrattamenti, sforzandosi di non lasciar trasparire troppo la voce tremante e le lacrime.

Paris Hilton racconta gli abusi: “un brutto sogno accaduto davvero”

Ha testimoniato di come anche il personale del collegio in cui si trovava la picchiava e la costringeva a prendere delle pillole che non conosceva, si trovava stordita per giorni. “Mi porto ancora dietro le cicatrici di quell’incubo”, ha dichiarato.

La sua custode, infatti, la maltrattava stordendola e picchiandola, per poi vantarsi con le colleghe di ciò che aveva fatto, senza alcun segno di rimorso. Una tortura che per la Hilton è costata anni di traumi.

Aveva solo 16 anni quando è stata costretta a subire tutte queste continue torture. “Vorrei poter dire che è stato solo un brutto sogno, invece è accaduto davvero”.