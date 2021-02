Viene da Saronno il campione di caduta libera, Alessandro D’Andrea, che da ottobre non cede il posto a fianco a Gerry Scotti. Scopriamo di più sulla sua vita privata, i suoi hobbies e quanto ha vinto

Alessandro D’Andrea, ha 40 anni, di Saronno, è sposato. Ha tre bellissime bimbe: Susanna di 11 anni, Rossella di 8 e la piccolina di casa Sabrina di soli 4 anni.. Queste sono le prime informazioni sul campionissimo di Caduta Libera, il programma che tiene compagnia a milioni di italiani in prima serata Canale 5. La sua avventura è iniziata il 7 ottobre giorno nel quale si è laureato campione della puntata ed ha affrontato per la sua prima volta i fatidici 10 passi dell’ultima prova, quella che nel quiz decide se il campione in carica monetizzerà la vittoria o cadrà inevitabilmente nella botola come gli altri 10 partecipanti.

Da quella prima apparizione Alessandro ne ha fatta di strada, eliminando di volta in volta tutti i concorrenti e dando prova di intelligenza, intuito e tanta cultura. Senza dubbio nel lungo percorso che lo ha portato ancora oggi a rimanere saldamente al centro della scena di Caduta Libera ha influito anche la fortuna. In alcune circostanze, non molte per la verità, quando l’emozione ha preso il sopravvento, ad aiutare il saronnino è arrivata la dea bendata a toglierlo dai guai.

Alessandro D’Andrea da Saronno: vita privata e hobbies

Molto geloso dei suoi affetti privati, Alessandro nel corso della sua esperienza in Tv ha mantenuto alto il riserbo, senza mai sbilanciarsi su i dettagli della sua vita privata. Si sa che abita a Saronno, che è sposato con tre figli e lavora nel campo alimentare. Molte di più invece le informazioni che , grazie Gerry Scotti, sono trapelate durante le puntate del quiz in merito alle sue molteplici passioni.

Oltre ai Game Show, Alessandro ama la scherma. Lui stesso ammette di essersi avvicinato a questo sport da poco tempo ma sufficiente a farlo innamorare. Tra affondi, parate e toccate l’antica arte della scherma offre la possibilità di tenere allenato il corpo e sopratutto la mente, motivo per il quale ormai da un paio di anni è un assiduo frequentatore della palestra “Scherma Saronno“.

L’altra grandissima passione del campione è quella di collezionare francobolli, in particolare quelli del periodo del Regno d’Italia. Vanta una discreta collezione di cui non ha voluto svelare ne il numero di pezzi, ne il valore del più raro in suo possesso, d’altronde lo abbiamo detto che è un tipo riservato.

Altro vezzo del campione è quello di curare il suo orto. Si perchè nonostante viva in città non ha voluto rinunciare a coltivare ortaggi e verdura per conto suo. Nella penultima puntata andata in onda ha confessato a Gerry che era in procinto di raccogliere finocchi, melanzane e altre prelibatezze da lui coltivate con amore.

Alessandro D’Andrea di Saronno, quanto ha vinto il campione di ‘Caduta Libera’?

Un uomo pieno di interessi, che ama le sfide, come si può dedurre dal fatto che non ha mai demorso durante il programma, fino ad arrivare agli “ultimi dieci passi“, che, però fino ad ora, l’hanno quasi sempre tradito sul più bello. Molte sono le volte che si è avvicinato al montepremi arrivando spesso ad una risposta dalla meta.

La fatale domanda alla quale non è riuscito a rispondere riguardava in una puntata in cui il montepremi era veramente importante era: “il famoso film del 1964 con Sean Connery e Gina Lollobrigida“. Se avesse risposto correttamente avrebbe sbancato il programma con una vincita record. In quella particolare circostanza, a detta dello stesso presentatore, sarebbero stati grattacapi per Gerry Scotti, reo di averlo aiutato troppo durante l’ultima prova in maniera così esplicita che la produzione avrebbe fatto pagare a lui la vincita, o almeno di questo era stato minacciato.

Tante sono state le possibilità per Alessandro da Saronno per portarsi via il montepremi finale, purtroppo per lui solo in una circostanza è riuscito a rispondere a tutte le 10 domande finali e si è aggiudicato ben 10.000 euro. La grande cifra non gli è ancora riuscito ad aggiudicarsela ma ci è andato vicino tante volte, motivo in più per sintonizzarci sul 5 prima di cena. Chissà, potrebbe essere oggi la serata giusta.