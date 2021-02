Alfonso Signorini querela un altro ex concorrente della Casa. Il conduttore del GF Vip procede per vie legali contro due noti personaggi del mondo dei reality



Il conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini, è scatenato: ancora querele contro gli ex concorrenti della casa. Stavolta sarebbe toccato a Stefano Bettarini, già protagonista di un furioso litigio con Selvaggia Lucarelli. Già Mediaset ha provveduto a una diffida per dichiarazioni lesive contro il Grande Fratello Vip e una “sospensione” dalla partecipazione ai programmi del Biscione.

E ora, secondo Dagospia, anche il conduttore Alfonso Signorini avrebbe querelato il “fisicato” re dei reality. La disputa è di matrice antica, visto che il buon “Betta” non ha mai digerito di essere stato silurato dalla casa appena 48 ore dal suo ingresso.

GF Vip, Alfonso Signorini infuriato: fa partire due querele!

Bettarini fu cacciato dalla casa del Grande Fratello Vip per una bestemmia, e da allora non perde occasione per attaccare duramente la trasmissione. Bettarini non è il solo denunciato da Signorini: l’esperto giornalisti ha mandato i suoi avvocati a dar rogne anche a un altro ex concorrente, Salvo Veneziano. Anche in questo caso la notizia è di Dagospia.

La frase choc di Salvo Veneziano su Elisa De Panicis! Secondo voi, si merita la squalifica? #GFVIP pic.twitter.com/kwnMPOxylE — trashtvstellare (@trashtvstellare) January 13, 2020

In questo caso non sono noti i motivi, ma a quanto pare il siciliano avrebbe parlato male di Signorini, nel senso di “tifare” per un ritorno alle origini con la d’Urso, Marcuzzi o la Blasi a tenere le redini del programma. “Hanno paura di lui”, avrebbe detto Veneziano, che in sostanza ha accusato il presentatore di fare e disfare il GF Vip a suo piacimento.