Alessandra Celentano fa tremare ancora una volta i ballerini di Amici mettendo a rischio un banco per Serena, la ballerina che è entrata da subito nelle sue grazie.

Si avvicina il Serale e la temibile insegnante di danza del programma, con l’arrivo di Serena, un’aspirante ballerina di amici, fa preoccupare gli studenti che avevano quasi raggiunto la sicurezza di avere il proprio banco tutto per sé.

La Celentano sostiene che Serena, la sfidante, possa arrivare tranquillamente in finale e per questo ha richiesto di aggiungere un banco per lei.

Alessandra Celentano si scontra con la produzione per dare un banco a Serena

Ma la produzione non è d’accordo con l’aggiunta di un nuovo banco e chiama i ragazzi per una comunicazione: per ottenere il banco, Serena dovrà sfidare uno dei ballerini e prendere il suo posto – nel caso di vittoria-.

Prima ancora che si rivelassero i ballerini in sfida, le eterne avversarie della Celentano, Rosa e Martina, sanno già di doversi preoccupare. E, infatti, qualche minuto dopo, sarà proprio l’insegnante a far sapere che le ballerine che dovranno prepararsi alla sfida sono Martina e Rosa. O entrambe.

Serena arriva nella casa di Amici: le reazioni di Rosa e Martina

Appena vedono concretizzata la possibilità di dover rinunciare al sogno del serale, Rosa e Martina cominciano ad avere paura di Serena, e al suo arrivo nella casa si preoccupano subito di chiederle se riesce ad affrontare le tre coreografie che le sono state assegnate.

Sarà questa la volta buona che la Celentano riesce a vincere sulle criticate ballerine? Bisognerà aspettare la puntata di sabato per vivere la sfida e sapere se una delle due ballerine dovrà preparare le valigie per tornare a casa.