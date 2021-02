GF Vip, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando contro Maria Teresa Ruta: si sono confrontati durante la notte, criticando l’ex presentatrice

Il GF Vip edizione 2020/21 si avvia alla conclusione: il 1 marzo ci sarà la finale, e intanto alleanze e polemiche all’interno della casa del Grande Fratello prendono forma, anche per assestare il gruppo verso la scelta del vincitore. Ad oggi, Pierpaolo e la Mello sono i due finalisti certi.

E intanto Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, due protagonisti assoluti di questa edizione, si sono confrontati su Maria Teresa Ruta, o per meglio dire “contro” di lei. L’elegante Stefania e il simpatico influencer hanno tirato giù una serie di giudizi dissacratori sull’ex presentatrice Rai: “Vuole educarci, incredibile. Vorrebbe essere la nostra educatrice”, il giudizio dei due amici.

GF Vip, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi contro Maria Teresa Ruta

In una lunga conversazione notturna, Orlando e Zorzi hanno fatto un’analisi sui comportamenti di Maria Teresa Ruta: “Si fa dei viaggi tutti suoi, è strana. Adegua i suoi comportamenti a quelli che succede in puntata. Sembra sia una linea editoriale che ha deciso di adottare”. Insomma, secondo i due concorrenti la giornalista vede un po’ come “butta” in studio e si adegua di conseguenza. Solo a quel punto prende posizione.

Zorzi e Orlando architettano il colpo del furto del piramidale #tzvip #sovip pic.twitter.com/la7cnaUYbK — vale dc🐍👑🐉👩🏼‍⚕️ (@vdc85) February 9, 2021

Evidentemente, alla Orlando e a Zorzi ha lasciato perplessi il comportamento della Ruta, che nella puntata di lunedì scorso è stata duramente attaccata da Cristiano Malgioglio, che l’ha ripetutamente e severamente accusata di essere una falsa. La reazione della giornalista ha stupito un po’ tutti, visto che lei continuava a ridere e a scherzare, quasi fosse divertita e felice di quei duri e pesanti giudizi.