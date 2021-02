Isola dei Famosi 2021: la nuova edizione si avvicina (al via l’8 marzo) e prende forma il cast con i primi nomi ufficiali, ma anche con le indiscrezioni sulla “batteria” di opinionisti

Non manca molto alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Al via l’8 marzo su Canale 5, quando terminerà il GF Vip, che si sta avviando alla conclusione (finale 1 marzo). E prende forma – anche se mancano conferme ufficiali – il cast dei partecipanti al reality, con i primi nomi dei concorrenti che seppur non ufficiali sono praticamente sicuri. Lo afferma senza timori di smentite Gabriele Parpiglia, il noto giornalista esperto di gossip, che accenna alla composizione del prossimo cast.

Alla conduzione, e questa è l’unica notizia ufficiale, ci sarà Ilary Blasi, che prenderà il posto di Alessia Marcuzzi. E poi i nomi più ghiotti, quelli dei partecipanti. Secondo Parpiglia è sicura la partecipazione dell’ex calciatore Paul Gascoigne, in passato anche alla Lazio. Con lui l’attore Brando Giorgi, la presentatrice Elisa Isoardi, l’ex concorrente di Pechino Express Vera Gemma. E poi ancora Akash Kumar (visto in Ballando con le Stelle). Questi i nomi “sicuri” del prossimo cast.

Isola dei Famosi 2021: prende forma il nuovo cast

E poi ci sono quelli molti “papabili”, nel senso che quasi sicuramente parteciperanno al reality, ma non è ancora certo in quale veste e per quanto tempo: c’è mamma Fariba, la madre di Giulia Salemi (oggi nella casa del Grande Fratello), il pugile Clemente Russo, il cromatologo Ubaldo Lanzi, la comica Valentina Persia e la presentatrice Angela Melillo. Anche questi nomi sono fortemente indiziati per far parte del cast. Da valutare, invece, la partecipazione di Giovanni Ciacci e Amedeo Goria, mentre Parpiglia conferma l’esclusione di Floriana Secondi e Alex Nuccetelli.

E non mancano nemmeno i rifiuti: personaggi che hanno declinato l’invito: tra questi Jill Cooper, Roberta Termali (ex moglie di Walter Zenga), Karina Cascella e Teo Mammucari. E infine il tema degli inviati: qui i nomi sono ancora incerti: sembra sicuro che non ci sarà Alvin, con Elenoire Casalegno in pole position. Ma Parpiglia ipotizza, invece, una possibile presenza di Aurora Ramazzotti o Andreas Muller, ex ballerino di Amici: o forse entrambi. E si chiude con il mini cast degli opinionisti: per Parpiglia zero chance per Tommaso Zorzi, mentre sarebbe sicura la presenza di Iva Zanicchi. Inoltre ci sarebbe una trattativa in atto con Elettra Lamborghini.